Podemos dice que el Ayuntamiento podría disponer de 250 millones para recuperación de Zaragoza

ZARAGOZA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha asegurado que el equipo de gobierno PP-Ciudadanos podría disponer de 250

millones para afrontar la recuperación de la ciudad tras la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Podemos ha realizado esta afirmación al indicar que los datos del informe del interventor municipal sobre la actual situación financiera

del Consistorio corroboran que el Ayuntamiento de Zaragoza podría disponer, al menos, de unos 250 millones de euros para afrontar las medidas de recuperación de la ciudad ante la crisis.

Desde Podemos han puntualizado que a esa cifra habrán de añadirse las

ayudas económicas que lleguen desde la Unión Europea o desde el Gobierno de Aragón.

El citado informe precisa que el nivel actual de endeudamiento del Ayuntamiento se cifra en un 94 por ciento, cuando el límite legal se establece en un 110 por ciento. Eso significa, sostiene Podemos, que el

Gobierno municipal tiene una capacidad de financiación de 115 millones de euros, y por tanto, acudir a créditos bancarios "sin ningún problema".

Podemos ha puntualizado que a esa cantidad "deberían sumarse" los 30 millones de euros procedentes del remanente de caja de 2019, así como los 70 millones de euros que, según el propio alcalde, Jorge Azcón, Zaragoza va a recibir como ayuda proveniente del Gobierno de España para afrontar la crisis.

"PONERSE A TRABAJAR"

Todo ello, unidos a los 40 millones que el Ayuntamiento podría solicitar como deuda a corto plazo, suman un total aproximado de 250 millones que el Ayuntamiento de Zaragoza puede destinar, según Podemos, a financiar las medidas debatidas con los agentes sociales de la ciudad

para recuperación frente a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia.

El portavoz municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha insistido en que el Ayuntamiento "puede solicitar créditos a un interés máximo del 0,3 por ciento, que ha establecido el Gobierno central y tiene capacidad para ello, según demuestran los datos aportados por el interventor municipal".

A su parecer, el problema del gobierno de la derecha es de "capacidad y competencia" para gestionar debidamente las finanzas municipales. "Su obsesión es no incrementar la deuda, presentar unas cuentas aseadas, pero a costa de no invertir, de no hacer casi nada", ha criticado Rivarés.

A este respecto, el portavoz de Podemos ha abundado en que el actual gobierno PP-Cs con el apoyo de Vox ha dejado de gastar 25 millones del presupuesto prorrogado de 2019, según figura en el informe de

Intervención.

Fernando Rivarés ha insistido en que la "obligación" del gobierno municipal en una situación tan acuciante como la actual es acudir al endeudamiento, "como hacen todas las personas de esta ciudad", para afrontar los retos que plantea la crisis.

"Tiene capacidad para hacerlo. Los lamentos constantes de la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, sobre la insostenible situación económica municipal son falsos. Lo que debe hacer es ponerse a trabajar", ha apremiado Rivarés.