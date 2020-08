Podemos exige un plan para personas confinadas por coronavirus que no pueden atender sus necesidades básicas

ZARAGOZA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha exigido un plan específico para personas confinadas por la COVID-19 en sus casas y que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Rivarés ha explicado que sería un programa de ayuda a domicilio para las personas que han dado un resultado positivo en coronavirus y que deben confinarse para mantener el protocolo de seguridad sanitaria y evitar propagar más contagios.

En rueda de prensa, Rivarés ha contado que hay una gran casuística porque algunos ciudadanos confinados pueden atender sus necesidades de compra de alimentos o de productos de farmacia, pero otras no por cuestiones sanitarias o económicas.

Ha señalado que se hacen unas 4.000 pruebas PCR diarias en Zaragoza y los resultados no son inmediatos, sino que los interesados deben esperar un tiempo y mientras no se pueden relacionar y "así debe ser para cumplir todas las medidas de seguridad", ha opinado, pero ha incidido en que para muchas personas es un problema ser cuidados porque no tienen cuidadores o también han dado positivo, y además carecen de familiares.

Al respecto, ha indicado que hay casos en los que se debe reformar la atención domiciliaria y se tiene que hacer un programa que cambie de modelo y dotarlo con más recursos económicos porque hay personas discapacitadas, mayores dependientes o semidependientes positivos cuyos cuidadores no pueden asistir o porque también, a su vez son positivos.

En otros casos hay menores y los cuidados a los ciudadanos "deben ser una prioridad para una ciudad moderna" ha enfatizado Rivarés para agregar que se tiene que reforzar la atención domiciliaria porque el servicio de atención telefónica "no funciona".

MÁS MUJERES

A su parecer, "hay enormes insuficiencias en la concesión de las ayudas alimentarias y sigue el cuello de botella del pasado mes de marzo cuando se decidió atender solo por teléfono y cerrar los centros municipales de servicios sociales", ha lamentado.

La atención domiciliara es la "única" forma de atender esta situación y ha observado que hay más mujeres positivas en coronavirus en la franja de edad entre los 30 y 50 años porque "son las que se ocupan de cuidar a los demás".

La atención domiciliaria es un servicio de mínimos y es esencial, ha enfatizado Rivarés para considerar que "con 112 visitas semanales en dos barrios no se constatan las necesidades reales por 65 trabajadoras municipales".

Ha recordado que esta petición ya la trasladó Podemos el pasado mes de abril y también en julio cuando se pidió en el pleno municipal un plan de contingencia real para prevenir los brotes de septiembre, que se ha adelantando mientras el plan "está sin hacer".

Este refuerzo de la atención domiciliaria para personas con necesidades especiales se lleva a cabo por las redes vecinales creadas en el inicio de la pandemia, pero "no son profesionales y no se puede depender de su voluntarismo", sino que hay que cambiar el modelo y reforzar el personal y los recursos económicos con un plan específico para personas confinadas por la COVID-19 que no pueden atender sus necesidades básicas, ha recalcado.

Ha apelado a la responsabilidad individual y el cumplimiento de las medidas de seguridad, pero se ha preguntado si se pondrá el "mismo empeño que en barrios de renta alta que en los de economía de supervivencia".

Zaragoza tiene que ser una ciudad que proteja a sus vecinos porque esto es "justicia y la política de Azcón no es justa, ni responsable y, además, no hay un plan especial de atención domiciliaria para positivos por coronavirus".