La Policía intensifica la búsqueda de Pablo Cebolla en las aguas del Ebro, en Zaragoza

1080543.1.260.149.20260422144129 Pablo Cebolla, de 20 años de edad, lleva dos meses desaparecido. - CNP

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha intensificado en la mañana de este miércoles la búsqueda de Pablo Cebolla, de 20 años de edad, que fue visto por última vez en la madrugada del pasado 13 de febrero al ser captado por unas cámaras en la orilla del Ebro, en la capital aragonesa, a la altura del Club Náutico.

Aprovechando el descenso del caudal del Ebro se ha intensificado el dispositivo de búsqueda, al que se han incorporado varios agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que trabajan con lancha y buzos desplazados desde Guadalajara, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Asimismo, participan en el operativo Guías Caninos de la Policía Nacional procedentes de Madrid, especializados en la localización de restos humanos. Continúan el resto de efectivos que ya venían realizando esas funciones y Bomberos de Zaragoza.