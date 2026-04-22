PP y Vox cierran un pacto de gobierno en Aragón para investir presidente a Jorge Azcón

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ramón Comet - Europa Press

Se prevé que siga el espíritu del pacto extremeño y que incluya el concepto de "prioridad nacional"

MADRID/ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han cerrado este miércoles un pacto de gobierno en Aragón para investir presidente de la comunidad al 'popular' Jorge Azcón, justo un día antes de la festividad de San Jorge, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

El acuerdo se produce seis días después del pacto que ambas formaciones sellaron en Extremadura, donde María Guardiola ha sido investida este mismo miércoles presidenta de la esta región, que celebró elecciones el 21 de diciembre.

El PP ha anunciado que Azcón atenderá a los medios de comunicación a partir de las 17.30 horas el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes aragonesas, para informar sobre las negociaciones con el partido de Santiago Abascal. A esa misma hora, está previsto que informe el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, según ha avanzado esa formación.

LA POLÉMICA POR LA "PRIORIDAD NACIONAL"

Fuentes del PP han señalado que el acuerdo será "continuista" y similar al cerrado en Extremadura. Ese texto ha centrado la polémica estos días por la inclusión de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas, un concepto que Vox interpreta como "los españoles, primero". Sin embargo, desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".

"No vamos a hacer nada que no esté recogido en la Constitución y en la ley", han señalado fuentes 'populares', que han subrayado que el PP es "un partido serio y de Estado" y que la "prioridad nacional" es una "concesión semántica" a los de Santiago Abascal.

El presidente de Vox ya avanzó este miércoles en 'Antena 3' que primera hora que la prioridad nacional figurará en todos los pactos que Vox cierre con el PP en autonomías. "No damos sorpresas, proponemos lo mismo en toda España y este es el menú que ofrecemos a los españoles", ha argumentado.