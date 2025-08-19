La Policía Local de Barbastro digitaliza la tramitación de denuncias de tráfico mediante tablets e impresoras portátiles - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Barbastro (Huesca) ha puesto en marcha esta segunda quincena del mes de agosto de un sistema digital para la tramitación de denuncias de tráfico. Así, los agentes utilizarán tablets e impresoras portátiles para registrar y notificar las infracciones detectadas en la vía pública.

Estas nuevas herramientas permitirán emitir las denuncias en el momento y con un formato claro y actualizado pudiéndose, además, entregar el boletín directamente al infractor si éste está presente.

De este modo, se mejora la eficiencia del procedimiento y se reducen significativamente los tiempos de gestión se avanza en la modernización digital.

Además del beneficio operativo para los agentes, la digitalización del proceso supone una importante mejora a nivel administrativo porque agiliza la tramitación interna de las sanciones, al integrarse automáticamente con los sistemas municipales; reduce el uso de papel, lo que conlleva un ahorro económico y un menor impacto medioambiental; y minimiza los errores derivados de la escritura manual o de la posterior digitalización.

Asimismo, favorece un control más preciso de las actuaciones policiales y permite extraer datos de forma más ágil para la planificación y prevención.

El Ayuntamiento de Barbastro y la Jefatura de Policía Local reafirman así "su compromiso" con una gestión pública más eficaz, transparente y sostenible, apostando por la incorporación de tecnología que mejore tanto el servicio a la ciudadanía como las condiciones de trabajo del cuerpo policial.

La modernización de los equipos continuará en los próximos meses con nuevas mejoras tecnológicas que permitirán seguir avanzando hacia una administración más inteligente y conectada.