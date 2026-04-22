La Policía Local de Huesca registra 1.374 intervenciones de seguridad ciudadana y 172 detenciones en 2025

Archivo - Policía Local de Huesca en una actuación en el centro de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA - Archivo

HUESCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha acogido la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la que se ha presentado la memoria de actividad de la Policía Local correspondiente al año 2025, un documento que recoge los principales datos de actuación del cuerpo a lo largo del último ejercicio y que ha revelado que la Policía Local ha registrado 1.374 intervenciones en materia de seguridad ciudadana y el total de detenidos ha ascendido a 172 personas.

La plantilla de la Policía Local está formada por 84 agentes y ha desarrollado a lo largo del año una intensa actividad en los distintos ámbitos de actuación. Entre los aspectos más destacados, la Policía Local ha atendido un total de 37.929 llamadas telefónicas durante el pasado año.

En comparación con el ejercicio anterior, la memoria refleja un incremento del 11,7% en el número de detenidos, pasando de 154 en 2024 a 172 en 2025, lo que indica mayor actividad policial en la intervención ante hechos delictivos.

La memoria recoge también actuaciones relevantes en otros ámbitos, como las 818 intervenciones por molestias por ruido o las 666 actuaciones de auxilio a personas en situación de riesgo, que ponen de manifiesto el papel de la Policía Local en la atención directa a la ciudadanía y en la gestión de incidencias cotidianas.

MOVILIDAD

En el ámbito de la movilidad, destaca la actividad de control sobre los vehículos de movilidad personal (VMP), con un total de 622 infracciones detectadas, la mayoría de ellas relacionadas con patinetes (599).

Además, durante 2025 se llevaron a cabo 488 intervenciones relacionadas con el mantenimiento urbano, así como 471 actuaciones vinculadas a animales, dentro de las funciones de apoyo y colaboración con otros servicios municipales.