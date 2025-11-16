La Policía Local de Zaragoza descubre una placa en la iglesia del Portillo por su vinculación con su patrona

La concejal delegada de Viogén, Ruth Bravo, en un momento de su intervención en la iglesia del Portillo en el acto de la Policía Local de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local descubre una placa en la iglesia del Portillo por su vinculación con su patrona, la Virgen del Portillo. Ha tenido lugar durante una misa de acción de gracias que se ha celebrado en el marco del 175 aniversario del cuerpo policial.

Durante la ceremonia, ha contado con la presencia de mandos, agentes y representantes institucionales de la ciudad, la concejal delegada de Viogén, Ruth Bravo, ha puesto puso en valor la larga trayectoria de servicio público de la Policía Local, su compromiso con la seguridad ciudadana y su cercanía a los zaragozanos a lo largo de casi dos siglos.

"Pronto asumiréis una nueva competencia, la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista y estoy segura de que lo haréis con sensibilidad, cercanía y con la profesionalidad que os caracteriza", ha añadido.

Asimismo, se ha rendido homenaje a los agentes que han dedicado su vida profesional a la protección y bienestar de la comunidad. El Arzobispado de Zaragoza aprobó el 18 de agosto de 1942 la designación de la Virgen del Portillo como patrona de la Policía Local y, desde entonces, esta devoción mariana pasó a formar parte esencial de la identidad del Cuerpo policial.

"Qué hermoso es pensar que la misma Virgen que, según la tradición, defendió nuestra ciudad hace casi nueve siglos, es la misma que hoy acompaña a quienes la defienden en nuestros días. Vosotros, los hombres y mujeres de la Policía Local", ha afirmado la concejal Bravo, quien ha añadido: "Sois herederos de una misión noble y necesaria. Sois, en cada calle, en cada barrio, un recordatorio vivo de que la seguridad es la base de la convivencia".

Esta celebración se enmarca en el programa de actos conmemorativos del 175 aniversario, que incluye reconocimientos, actividades institucionales y eventos abiertos a la ciudadanía.