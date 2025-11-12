La Policía Local de Zaragoza interpone 436 denuncias en dos semanas por ensuciar las calles de El Gancho

El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, y la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, delante de la comsaría de Policía Local del Casco Histórico - DANI MARCOS

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Zaragoza ha interpuesto 436 denuncias, en dos semanas, en el barrio de El Gancho, zona elegida como primera fase de la campaña de limpieza y convivencia ciudadana 'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos', en la que se combina la labor pedagógica, informativa y de vigilancia.

Las acciones incívicas que más se han repetido y, por lo tanto, que más sanciones han tenido destacan orinar en la vía pública (78 denuncias), escupir en la calle (24), depositar la basura fuera del contenedor (19) y fuera del horario (24) o no llevar el líquido desinfectante para limpiar los orines de los perros (91).

Asimismo, se han interpuesto 147 denuncias a comunidades de vecinos por no sacar el cubo colectivo y sacar bolsas de basura a la calle. Unas sanciones que se tramitan por el Área de Servicios Públicos.

Ante estos resultados, el Ayuntamiento de Zaragoza va a ampliar la vigilancia a toda la ciudad, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 y promover actitudes responsables que favorezcan la convivencia y el cuidado del espacio público.

El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha señalado que la colaboración ciudadana es "esencial" para mantener una ciudad limpia y agradable.

"La Policía Local --ha explicado-- está actuando con firmeza, pero también con una clara vocación preventiva. No se trata solo de sancionar, sino de hacer comprender que cada gesto cuenta para mantener Zaragoza en las mejores condiciones posibles". La vigilancia de actitudes incívicas se realizará con agentes uniformados, pero también con agentes de paisano.

Por su parte, la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha destacado que "el Ayuntamiento realiza un esfuerzo muy importante, destinando más de 65 millones de euros cada año al servicio de limpieza viaria.

Esa inversión debe verse acompañada por la implicación de todos los vecinos. Mantener una ciudad limpia no depende únicamente de los servicios municipales, sino de la corresponsabilidad de toda la ciudadanía".

MULTAS Y COMPORTAMIENTOS SANCIONABLES

Entre los principales motivos que originan multas por comportamientos sancionables está el abandono de muebles o enseres voluminosos en la vía pública sin avisar al 010; depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores con una sanción de hasta 750 euros; no recoger los excrementos de los perros también son hasta 750 euros de sanción.

El no llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines conlleva una sanción de hasta 750 euros; el realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle tiene una sanción de hasta 750 euros; realizar grafitis en Bienes de Interés Cultural (BIC) tiene una sanción de hasta 3.000 euros.

Asimismo, el rebuscar en los contenedores conlleva una sanción de hasta 750 euros; y tirar colillas al suelo está sancionado también con hasta 750 euros.

AGENTES SENSIBILIZADORES

En paralelo al seguimiento por parte de la Policía Local, la campaña pondrá en marcha la próxima semana, a partir del día 17 de noviembre, una iniciativa de carácter social, informativa e inclusiva que ha sido organizada de la mano de la Fundación Federico Ozanam.

Dos personas residentes en el Gancho y su entorno realizarán, en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas, rondas diarias por el barrio, incluyendo la zona de Zamoray y Pignatelli.

Irán identificados con unos chalecos específicos y el objetivo de su presencia será, fundamentalmente, informar y sensibilizar al vecindario sobre la importancia de depositar los residuos en el lugar y horarios adecuados.

Asimismo, llevarán consigo folletos y otro material divulgativo que será compartido en los centros de tiempo libre, colegios, institutos y otros espacios públicos y privados, como comercios de la zona.

Tatiana Gaudes ha explicado que es "muy importante" esta faceta social de la campaña al argumentar que las personas que conocen bien cada zona "son las que mejor pueden ayudar a detectar los problemas concretos para intentar solucionarlos".

A veces --ha recordado-- se hacen cosas mal por desconocimiento, pero sin mala intención, y "eso es lo primero que debemos intentar resolver". "La relación directa con las personas siempre abre un espacio para la concienciación y la información. La sanción debe de ir dirigida a quienes, a sabiendas, están incumpliendo la Ordenanza y perjudicando al resto de los vecinos", ha concluido.