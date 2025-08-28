La Policía Nacional participa un año más en el dispositivo de seguridad de "La Vuelta" con más de 70 agentes en Huesca

HUESCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huesca tendrá un dispositivo de seguridad que la Policía Nacional ha establecido para la 80 edición de "La Vuelta" y que contará con más de 70 agentes que protegerán todas las instalaciones establecidas por la organización, el control de firmas, la entrega de acreditaciones, el estacionamiento de equipos, el pódium y el control de dopaje.

En la meta de cada etapa, en el "Parque Vuelta", se podrá visitar el stand de la Policía Nacional en el que agentes de distintas unidades de Seguridad Ciudadana -Guías Caninos, Grupos de Atención al Ciudadano, Unidad de Prevención y Reacción-, Policía Científica o TEDAX-NRBQ mostrarán al público parte del trabajo que realizan a diario.

DISPOSITIVO EN CADA ETAPA

La UIP --Unidad de Intervención Policial-- establecerá un dispositivo de seguridad en la salida y en la meta de cada etapa con más de 70 agentes que asumirán la protección de todas las instalaciones establecidas por la organización, el control de firmas, la entrega de acreditaciones, el estacionamiento de equipos, el pódium o el control de dopaje.

Durante los primeros centenares de metros de la carrera se desplegará un perímetro de seguridad así como en el último kilómetro antes de la llegada a la línea de meta. La Unidad Aérea de la Policía Nacional también establecerá, de manera conjunta con UIP, dispositivo en las zonas de salida y meta de cada etapa, con RPAS (drones) y sistemas de protección con tecnología contra UAS (antidrones).

En aquellas ciudades que acojan la salida o llegada de una etapa, y cuya demarcación territorial sea competencia de la Policía Nacional, el dispositivo será reforzado por más unidades de Seguridad Ciudadana, Guías Caninos, Subsuelo y TEDAX-NRBQ.

Un importante desafío será la última etapa de la competición que, un año más tendrá como escenario la ciudad de Madrid. Durante el recorrido de la etapa por la ciudad, se desplegará por la Policía Nacional un importante dispositivo para que todos puedan disfrutar del ciclismo a pie de calle con total seguridad.