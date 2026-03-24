La Policía Nacional recuerda las medidas para unas vacaciones seguras en Semana Santa

1072132.1.260.149.20260324105220 Señuelo en vivienda - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de adoptar medidas de prevención tanto en sus domicilios como en la planificación de sus viajes, ante el incremento de desplazamientos propios de los periodos vacacionales. Durante estas fechas, se refuerzan los dispositivos de seguridad con el objetivo de prevenir robos en viviendas, un tipo de delito que suele producirse cuando los domicilios permanecen desocupados.

Al mismo tiempo, se insiste en la necesidad de comprobar con antelación la validez de la documentación personal, especialmente el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, evitando contratiempos que puedan afectar a los viajes o gestiones durante las vacaciones.

CONSEJOS PARA PROTEGER LA VIVIENDA

Entre las sugerencias para proteger la vivienda, la Policía Nacional propone no dar pistas de ausencia, dejar las persianas a media altura y evitar acumulación de correspondencia; pedir a un vecino o familiar que vigile la vivienda; y evitar publicar en redes sociales información sobre viajes o fechas de ausencia.

También se sugiere utilizar sistemas de domótica para simular presencia; instalar sistemas de videovigilancia o mirillas digitales; no concentrar todos los objetos de valor en un único lugar; y fomentar la colaboración vecinal y asegurar accesos comunes.

Ante la presencia de personas sospechosas, se recomienda avisar al 091; y en caso de robo no tocar nada y esperar la llegada de los agentes fuera del domicilio.

REVISIÓN DE DNI Y PASAPORTE ANTES DE VIAJAR

En caso de desplazarse hay que disponer de la documentación en vigor porque es imprescindible para viajar, alojarse en establecimientos o realizar gestiones.

La Policía recuerda que hay que comprobar la fecha de caducidad del DNI y del pasaporte con suficiente antelación; solicitar cita previa en 'www.citapreviadnie.es' o llamando al 060; el DNI puede renovarse hasta 180 días antes de su caducidad y el pasaporte hasta con un año de antelación.

Algunos países exigen que el pasaporte tenga una validez mínima --habitualmente 3 o 6 meses--. Se recomienda no dejar estos trámites para el último momento, ya que la falta de documentación en vigor puede impedir viajar con normalidad.

Para más información, se puede consultar en la web 'www.policia.es' o los canales oficiales.