La Policía Nacional de Teruel localiza con rapidez a un hombre de avanzada edad desaparecido en la capital

TERUEL 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de Teruel han localizado en la tarde de este jueves a un hombre de avanzada edad desaparecido este mismo día, en las inmediaciones de la cuesta del Pueblo Gitano de esta ciudad.

La desaparición ha sido denunciada por familiares del desaparecido al principio de la tarde de este jueves, por lo que se establecido un dispositivo de búsqueda por parte de dotaciones de Policía Nacional, que ha culminado con su localización al final de la tarde.

Ante el estado físico que presentaba esta persona, han sido los propios agentes policiales quienes le han trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde tras ser asistido ha podido reencontrarse con sus familiares.