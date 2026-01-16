Un portavoz de María Corina Machado apoya la entrega de la medalla del Nobel a Trump: "Es un gesto de agradecimiento"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, recibe en su despacho a representantes de Vente Venezuela, el movimiento político liderado por María Corina Machado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vente Venezuela, el movimiento político encabezado por la líder opositora María Corina Machado, Pedro Antonio de Mendonça, ha apoyado la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump, y lo ha justificado por tratarse de "un gesto en nombre de todos los venezolanos de profundo agradecimiento por ser un aliado esencial y prioritario".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación Pedro Antonio de Mendonça tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha calificado como "bastante intensa y emocionante" y en la que han participado también otros miembros del partido. En el encuentro, celebrado en el despacho del jefe del Ejecutivo autonómico en el Edificio Pignatelli, le han agradecido que haya sido "una voz firma en la defensa de la causa venezolana, que al final es una causa común, una causa por Occidente".

En la reunión, han abordado el encuentro entre ambos dirigentes, celebrado este jueves en la Casa Blanca, en el que la líder venezolana le entregó al norteamericano la medalla del Nobel de la Paz, que Trump ansiaba para sí.

Ha apoyado ese obsequio porque Estados Unidos ha tomado "estas acciones decisivas, contundentes, necesarias, que los venezolanos llevamos años demandando", en referencia a los ataques aéreos norteamericanos que culminaron con el derrocamiento de su presidente, Nicolás Maduro, después de "años y años de alertar a la comunidad internacial" de que el régimen de Maduro no era solamente "una desgracia para la vida de los venezolanos, sino en riesgo para la seguridad de toda la región".

"Es un agradecimiento, un gesto de apoyo, y Estados Unidos, además, sabe que cuenta con el pueblo venezolano para juntos avanzar en la transformación de Venezuela y, por ende, de toda la región", ha reiterado Mendonça, quien ha destacado que ambas naciones son "política y culturalmente hermanas".

"LA TRANSICIÓN YA COMENZÓ"

El portavoz del partido de María Corina Machado ha insistido en que es "irrefutable" que la transición en el país sudamericano "ya comenzó" y en que están "enfocados en que esto termine donde tiene que acabar, que es en la liberación del país y en el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024", cuando Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, según las actas que tiene en su poder la oposición y que no ha mostrado el régimen.

En cuanto a las palabras de Trump sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha alabado este jueves, definiéndola como "una persona estupenda", ha remarcado que en su movimiento político sólo trabajan en base a "hechos" y que estos son "suficientemente contundentes y suficientemente alentadores".

"Maduro ya no está, Maduro está enfrentando junto con su esposa la justicia internacional por delitos que los venezolanos en las calles sabemos que son los que son y que Estados Unidos tiene sumamente claro quién es quién en Venezuela, que no es solamente Maduro, sino todo un conglomerado criminal", ha remarcado.

Del mismo modo, ha aseverado que ha quedado "nuevamente evidenciado" en la reunión entre Trump y Machado que la opción que representa la Premio Nobel y Edmundo González Urrutia es "la más compatible con los intereses, no sólo de Estados Unidos, sino de toda la región".

UN CAMINO QUE "NO ES DE LÍNEA RECTA"

Mendonça ha recalcado que siguen avanzando "confiados" en que se va a continuar con un camino que "no es de línea recta", sino de "lucha" continua, pero que va a terminar en una transición hacia la democracia, en su liberación y en su transformación.

Además, ha asegurado que la Administración Trump ha planteado "exigencias muy claras" al Gobierno de Delcy Rodríguez, lo que se ha traducido en la liberación de presos políticos, alrededor de 400 según la propia presidenta encargada, aunque distintas organizaciones de Derechos Humanos afirman que "no pasan de los 60" y no se está produciendo "en los términos que debería".

"Al final, este régimen ha sido muy experto durante todos estos 26 años en engañar, en no cumplir su palabra y en ganar tiempo", ha apuntado, a la vez que ha subrayado que estarán "vigilantes" para que este proceso culmine "en la liberación del país" y lo haga "lo antes posible", y que la Administración norteamericana es "sumamente clara" sobre la naturaleza del régimen.