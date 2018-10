El PP apela a la responsabilidad del PSOE para que Zec no desmantele la UAPO

Publicado 03/10/2018 13:51:11 CET

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Ignacio Senao, ha apelado a la "responsabilidad" del PSOE para que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no "desmantele" la Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Local (UAPO) que pasaría a denominarse Unidad de Refuerzo Flexible con el cambio de uniformes que se llevaría a cabo entre 2018 y 2019.

Esta medida ha suscitado que los más de 110 agentes de la UAPO hayan firmado un documento en el que muestran su rechazo a este cambio de uniforme, e incluso avanzan la posibilidad de llevar a cabo "movilizaciones".

Senao ha expuesto que el PP no entendería que el PSOE "se encoja de hombros y no ponga de su parte para arreglar el asunto" y le ha brindado el apoyo de los populares mientras "siga el empecinamiento de ZeC para sus caprichos personales".

"Si no se corta de raíz por los grupos municipales habrá que buscar el responsable y el PSOE haría bien en unirse a una petición que es sensata, aleja a la Policía Local de cualquier juego político y en lugar de malgastar el dinero que se invierta en mejoras para la plantilla".

Senao ha presentado el contenido de una moción que defenderá en el próximo pleno en la que se rechazan los cambios que pretende llevar a cabo ZeC en la UAPO e insta a mantener el modelo existente lo que resta de mandato.

Asimismo, se rechaza cualquier reestructuración interna de la Policía Local que no cuente con un respaldo político mayoritario y se exige al Gobierno de ZeC que "de forma inmediata solucione" las necesidades de vestuario de la UAPO garantizando el cumplimiento de las condiciones de dignidad y seguridad de cada uno de los componentes de la unidad.

MERMA

En rueda de prensa, Senao ha informado de que "se anuncia la idea amenazante de ZeC de desmantelar la UAPO mediante el cambio de uniforme con un coste adicional de 28.000 euros que se sumaría a la equipación pendiente de reponer, en algunos casos, después de 11 años".

A su parecer, se trata de un coste "innecesario" cuando está pendiente de aplicación el nuevo calendario laboral. "Ante la falta de previsión los efectivos de fin de semana se quedarían en un 33% de la capacidad de la Policía Local, y frente a los 250 agentes se pasaría, sin consenso, a 150 efectivos a partir del 1 de enero de 2019", ha alertado.

"Nos oponemos rotundamente a este tipo de cambio y más en estas fechas". Desde el PP rechazan cualquier reestructuración de la Policía Local que no cuente con el apoyo de la mayoría del pleno porque "está al servicio de los ciudadanos y gobierne quien gobierne tiene cometidos que cumplir".

Además, ha pedido que las necesidades de vestuario se cubran de forma inmediata, no solo las de invierno, sino que "desde hace tres años no se sustituyen las prendas de verano que son especiales y constituyen elementos de protección personal y no se puede jugar con ellos".

Senao ha agregado que todas las variaciones en la Policía Local se hacen sin consenso de los grupos, de los trabajadores y sin informes técnicos que avalen esta decisión.

"Es un capricho y una irresponsabilidad de ZeC porque a la Policía Local hay que dejarle que trabaje y no manejarla para disfrazarla". Ha apelado a la responsabilidad del PSOE porque "tiene la llave para que esto no suceda".