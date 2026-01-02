El PP aprueba unas listas electorales cremallera que incluyen a todos los consejeros del Gobierno

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón y del PP Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del PP-Aragón ha aprobado este viernes, a propuesta de los comités electorales provinciales, las listas electorales con las que concurrirán a las urnas el próximo 8 de febrero, que por primera vez en el partido serán "cremallera" --alternando hombre y mujer--, contarán con todos los consejeros del Gobierno en puestos de salida --excepto el titular de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, que cerrará la lista de Teruel-- y en las que la vicepresidenta, Mar Vaquero, acompañará a Jorge Azcón como número dos por Zaragoza.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, encabezará la candidatura de los populares por Huesca, mientras que la diputada Silvia Casas, teniente de alcalde de Alcorisa, hará lo propio en la provincia de Teruel.

En cuanto al resto del Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento, Octavio López, ocupará el puesto cinco por Zaragoza; el de Agricultura, Javier Rincón, el número siete; el de Sanidad, José Luis Bancalero, el nueve; y la de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, el diez.

En las otras dos provincias, el responsable de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, irá en segundo lugar por Huesca, mientras que la de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, será la quinta por Teruel.

Finalmente, las candidaturas de los populares estarán compuestas casi exclusivamente por miembros del partido, con el único fichaje de la abogada del Estado Lorena Tabanera, que irá en el número seis por Zaragoza.

Destaca también la presencia de diferentes representantes institucionales para cerrar las listas, como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el de Calatayud, José Manuel Aranda, que cerrarán la candidatura electoral por la provincia zaragozana.

De la misma manera, el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún; la de Huesca, Lorena Orduna; y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, cerrarán la lista por la provincia altoaragonesa. En cuanto a Teruel, los últimos puestos son para la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y para el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.

Esta presencia de diferentes representantes institucionales del territorio, con las alcaldesas de las tres capitales a la cabeza es una "expresión de implicación, colaboración y participación directa en el proyecto político del presidente Azcon", según fuentes populares.

POCOS CAMBIOS

En general, las listas de los populares presentan pocos cambios con respecto a los comicios autonómicos de mayo de 2023. Por ejemplo, los cuatro primeros puestos por Zaragoza son exactamente los mismos: Jorge Azcón, Mar Vaquero, el presidente provincial del PP, Ramón Celma, y la exconsejera de Hacienda de la capital, María Navarro.

Seguirán también en la lista la ex del PAR Elena Allué, que sube del nueve al ocho y ya figura como miembro del PP y no como independiente; el actual portavoz parlamentario, Fernando Ledesma, que pasa del 12 al 11; la diputada Susana Cobos, del 17 al 12; Susana Gaspar, del 15 al 14; Juan Pablo Artero, que repite en el 13; o José Luis Arrechea, que pasa del 14 al 15, último puesto que consiguió acta en las últimas elecciones.

Se caen de la lista Luis María Beamonte, actualmente diputado en el Congreso, los ahora senadores Javier Capoy y Rocío Dívar y la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte.

En la provincia de Huesca, donde el PP logró ocho parlamentarios en 2023, a los consejeros Susín y Bermúdez de Castro les acompañarán la diputada Ester Artieda, que sube del puesto nueve al tres; el presidente provincial del partido, Gerardo Oliván, que baja del dos al cuatro; la alcaldesa de Zaidín y diputada provincial, María José Vicente, se estrena en el quinto puesto; Antonio Romero repite y escala posiciones del puesto siete al seis; Lucía Baruquer, miembro de Nuevas Generaciones, será la número siete; José María Giménez repite aunque desciende del quinto al octavo puesto; y José Antonio Lagüens repite en el 10.

No aparece en la lista la que liderara a los populares en mayo de 2023, la exalcaldesa de Huesca Ana Alós, actualmente en la Cámara Baja. Los diputados autonómicos Blanca Puyuelo y José Pedro Sierra se mantienen, si bien caen puestos del cuatro al nueve y del ocho al 14, respectivamente.

Por Teruel, a Silvia Casas, que sube considerablemente en la lista la pasar del quinto al primer puesto, la acompañarán Jesús Fuertes, que también sube del tres al dos; Ana Marín, que lideró la candidatura turolense en 2023 y ahora irá en el número tres. Se incorpora, en cuarto lugar, Javier Domingo, maestro y asesor del consejero de Medio Ambiente y Turismo.

Por contra, se caen de esta candidatura el líder provincial y presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, y el exalcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso.

La candidata más joven es la concejala del Ayuntamiento de Calatayud, Mercedes Muñoz, que ocupa el puesto número 16 por Zaragoza, mientras que el maás mayor es el histórico exconcejal y exdiputado Alejandro de la Mata, de 80 años. Hay otros dos jóvenes de menos de 30 años: Lucía Baruquer --número siete por Huesca-- y José Mateo --número 21 por Zaragoza--.



