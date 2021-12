El PP Aragón propone mover 100 millones del Presupuesto autonómico de 2022 con 337 enmiendas

ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón ha registrado un total de 337 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022, de las que 243 son al gasto y 94 al articulado, moviendo unos 100 millones de euros.

Los populares han registrado 14 enmiendas parciales a las cuentas de la Presidencia de la Comunidad Autónoa; 21 al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y el IAM; 35 a Vertebración del Territorio; 19 a Ciudadanía; 38 a Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; 7 a Economía; 25 a Sanidad; 12 a Ciencia y Universidad; 44 a Educación y 11 a Industria.

La parlamentaria Carmen Susín ha afirmado que el Presupuesto "se basa en unas previsioines de crecimiento que nadie avala", por lo que "es de papel", añadiendo que "el dinero presupuestado en promesas al final va a estar para pagar nóminas, farmacia y otras cuestiones a las que, ineludiblemente, hay que hacer frente en un Presupuesto; incluso la luz, que baja en Sanidad cuando sube al resto de los españoles".

Susín ha restado valor al hecho de que el de 2022 sea el Presupuesto más elevado de la historia, ya que el de 2021 también lo ha sido y solo se ha ejecutado el 19 por ciento de las inversiones y ahora "se están haciendo modificaciones presupuestarias para pagar nóminas", destinándose 14 millones "a costa del hospital de alcañiz, el centro de salud del barrio Jesús y el plan de eficiencia energética".

Ha apuntado que el PP ha propuesto destinar, en el área de Hacienda, 1,1 millones de euros para equipos informáticos y digitales para favorecer el trabajo a distancia del personal del Departamento. También han planteado bonificar al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones para "dar una nueva oportunidad al PAR" y compensar la subida fiscal del Gobierno de España.

PAPEL MOJADO

El portavoz de Economía, Javier Campoy, ha opinado que "los Presupuestos nacen muertos" en cuanto a los ingresos, "son papel mojado" y "cada día que pasa están más desfasados" porque "no tienen en cuenta ninguna de las variables nuevas que han aparecido en el escenario, como la evolución de la pandemia de la COVID-19, las inundaciones del Ebro, el precio de la luz, la falta de materias primas y la inflación".

Ha pronosticado que "no vamos a llegar ni a agosto del año que viene", en un momento en el que "pymes y autónomos están cerrando todos los días", precisamente cuando "menos ayudas se les da y menos ayudas contempla el próximo Presupuesto". Ha aseverado que Aragón es de las comunidades que menos ayudas ha dado desde el inicio de la pandemia, "nos seguimos quedando en el vagón de cola".

Además, el Presupuesto de 2021 "no ayuda a que los aragoneses podamos exportar" y no hay una estrategia de empleo "adaptada a la nueva realidad", por lo que no se favorece a los colectivos más vulnerables. "Tendría que haber un Presupuesto con más ceros", ha dicho.

Campoy ha apostado por implementar un plan especial de empleo para mujeres, jóvenes y medio rural, otro para cooperativas y también uno para la sostenibilidad de autónomos y pymes, una estrategia de economía social, la apuesta por la intermediación para el empleo y "una subvención potente, con muchos ceros", para la internacionalización de pymes.

"Hoy la luz se va a poner a 300 y no hay ninguna ayuda para los aragoneses, ni autónomos ni pymes; el comercio no acaba de tirar, los costes son altos, los salarios bajos y hay poca productividad".

"Como dicen los corredores de maratón, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional", ha continuado Campoy, para quien "el dolor de los aragoneses, del tejido productivo, es inevitable, pero el sufrimiento a través de los Presupuestos del año que viene es opcional y con estos Presupuestos los aragoneses van a seguir sufriendo".

El diputado Juan Carlos Gracia Suso ha lamentado que no se recogen inversiones para polígonos industriales y ha defendido las enmiendas del PP para actuaciones como la urbanización del polígono San Antonio de Calatayud. También en materia de Industria, el PP ha planteado destinar 400.000 euros para energía debido al aumento del coste de la factura.

Gracia Suso ha destacado que muchos proyectos turísticos se están dilatando en el tiempo. El PP ha pedido destinar 300.000 euros a recuperar el búnker de Camarena de la Sierra y también destinar una partida para retomar las obras del balneario público de Manzanera de la Sierra.

También pretenden destinar 200.000 euros a la rehabilitación del albergue de Albarracín (Teruel) y 100.000 euros al proyecto de la tirolina de Cantavieja, así como otra partida para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en 15 rutas turísticas.

En materia de comercio el Presupuesto ha sido "el mismo con pandemia que sin pandemia, con fondos que sin fondos, exactamente igual los dos últimos años", por lo que es "el gran olvidado de los Presupuestos de la DGA". Gracia Suso ha abogado por modernizar el comercio a través de una profunda transformación digital y en colaboración con las asociaciones de comerciantes y defenderá sus enmiendas para invertir 340.000 enmiendas en esta materia y 200.000 para la promoción del comercio.