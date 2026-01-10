El PP citará a Salazar para que comparezca en la 'comisión Koldo' del Senado antes de las elecciones de Aragón

Tellado interviene en la Interparlamentaria. - GUSTAVO DE LA PAZ/EUROPA PRESS

A CORUÑA/ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ratificado este sábado que la formación forzará la comparecencia en el Senado tanto del exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa Francisco Salazar, como del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyos "tratos con Maduro y relaciones con la dictadura chavista" ha puesto el foco.

En cuanto a Salazar, a quien los populares citarán para antes de las elecciones de Aragón del 8 de febrero, según fuentes de Génova, Tellado ha esgrimido que tendrá que contar "qué es exactamente lo que sabe, qué vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de esa organización criminal cuyos movimientos de dinero en efectivo investigan los tribunales".

Y es que para el PP, Salazar --quien también llevó al foco a Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón, a raíz de una reunión entre ambos-- representa el machismo en el Gobierno y en el PSOE", al igual que Zapatero representa "la corrupción" en el partido que lidera Pedro Sánchez.

En la apertura de la Interparlamentaria que se celebra en A Coruña, el secretario general popular ha insistido en que Salazar debe explicar "cuál fue su papel dentro de la organización criminal en la que Sánchez ha convertido al partido, una trama" en la que, ha recalcado, "está imputado todo el núcleo duro" del presidente del país.

"Yo estoy convencido de que es el quinto pasajero del Peugeot y, como tal, tendrá que dar muchas explicaciones Salazar yo estoy seguro que es el quinto pasajero. El PP lo obligará a rendir cuentas", ha sentenciado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1041406/1/pp-citara-sala...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06