El PP critica la actitud "cicatera" del PSOE con la Nueva Romareda

Archivo - El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha criticado la actitud "cicatera" del PSOE sobre la Nueva Romareda y el Real Zaragoza tras la reunión mantenida este lunes en la Junta de portavoces del consistorio en la que los socialistas han demandado más información.

"Se está dando la información permanentemente", ha subrayado Lorén para explicar que las preguntas que formula el PSOE en la Junta de Portavoces "se pueden trasladar perfectamente a comisión y se han ido trasladando a la Comisión de Urbanismo a lo largo de estos dos años".

A su parecer, "en el fondo, lo que transmite y lo que traslada a algunas de esas repreguntas es precisamente esa actitud que vuelve a tener, esa actitud cicatera del Partido Socialista con la Romareda y con el Real Zaragoza".

"Entendemos y pensábamos --ha añadido-- que ya con la apertura del nuevo estadio Ibercaja, esa actitud iba a cambiar y que el Partido Socialista, como debería ser un partido de ambiciones de gobierno, iba a ser serio, iba a ser formal y se iba a unir y a apoyar al Ayuntamiento y a las instituciones que apoyamos precisamente al nuevo estadio de la Romareda en Zaragoza".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Junta de Portavoces, Lorén ha comentado que han comenzado este inicio de curso tras las vacaciones de verano "prácticamente con la misma actitud del Partido Socialista que concluyó todo el año pasado. Es decir, siguiendo e insistiendo, poniendo inconvenientes a todo lo que tiene que ver con La Romareda".

Ha relatado que los socialistas han hecho una serie de preguntas, que "las pueden plantear en comisión y a las que se ha ido dando respuesta desde el año 2024". A algunas de esas preguntas se les ha trasladado "precisamente las respuestas que se les dio en el año 24", ha informado.

JUNTAS DE DISTRITO

"Esa ha sido la junta de portavoces extraordinaria", ha resumido Lorén para añadido que ha habido una salvedad cuando se ha planteado "esas posibles convocatorias que se hacen desde el Partido Socialista para trasladar los plenos de las juntas de distrito a situaciones de las asambleas y a las plazas de determinados barrios".

Al respecto ha subrayado que se trata de "una situación que jurídicamente no es posible" y ha recordado que, en su día, ya la planteó Podemos "tratando de desnaturalizar las instituciones y quitando el voto democrático donde se deben celebrar los plenos, que son en las instituciones, sacándolos a la calle y a las plazas".

Ha recordado que el informe jurídico del Ayuntamiento de Zaragoza ha trasladado que "eso no es posible como ya lo trasladó en su momento, en 2013 y 2014 en España" cuando "vivimos esa situación y esa petición por parte de los movimientos de ultraizquierda", ha concluido.