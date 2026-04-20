El PP critica la demagogia del PSOE en sanidad y defiende la gestión del Gobierno aragonés frente al "colapso heredado"

Elena Allué, diputa del PP. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha denunciado este lunes la "demagogia y la falta de rigor" del PSOE aragonés en materia sanitaria y ha defendido la gestión del Gobierno de Jorge Azcón frente a un sistema "profundamente tensionado y colapsado" heredado del anterior Ejecutivo socialista".

Allué ha expuesto que "hoy el PSOE aragonés ha basado su critica al Gobierno de Azcón en un estudio sobre la evolución de las listas de espera de especialistas en los últimos diez años para atacar al actual Gobierno autonómico, "cuando durante ocho de esos diez años fue el propio Partido Socialista quien estuvo al frente del Ejecutivo".

Las listas de espera "no son un problema nuevo ni nacieron con este Gobierno y fue el propio Partido Socialista", ha destacado Allué, "quien reconoció, antes de abandonar el Ejecutivo autonómico la situación de colapso del sistema sanitario aragonés, derivada de la falta de profesionales, las elevadas listas de espera y los desequilibrios territoriales".

Además, la parlamentaria del PP ha expuesto que el origen del actual conflicto se encuentra en la mala gestión del Ministerio de Sanidad con la reforma del Estatuto Marco, que ha provocado un enfrentamiento del sector sanitario y huelgas a nivel nacional. "Ese conflicto también afecta a Aragón, y negarlo es engañar a la ciudadanía", ha afirmado.

"Si al PSOE realmente le preocupa la sanidad pública, debería ejercer su responsabilidad hablando con su compañera, la ministra de Sanidad, para que deje de gestionar este asunto de espaldas a los profesionales y a las comunidades autónomas", ha remarcado. "Porque sin médicos no hay sanidad pública".

MEDIDAS REALES

"Lo que ha hecho el Gobierno de Azcón en estos dos años y medio ha sido empezar a salir de ese colapso con medidas estructurales, no con anuncios vacíos", ha afirmado Elena Alluñé.

Ha puesto en valor algunas de las principales actuaciones impulsadas desde el inicio de la legislatura, como el desbloqueo de la carrera profesional, con una inversión de 140 millones de euros; la convocatoria de más de 4.200 plazas para estabilizar profesionales sanitarios; la implantación de las 35 horas en el SALUD o la inversión continuada en infraestructuras sanitarias.

"Esto no es propaganda, son hechos", ha afirmado. Frente al discurso alarmista del PSOE, Allué ha aportado datos que reflejan el esfuerzo del sistema sanitario aragonés para atender un aumento sostenido de la demanda asistencial. En los últimos cinco años, las consultas con especialista han crecido casi un 20 %, pasando de 1,8 a 2,2 millones anuales, y la plantilla sanitaria se ha incrementado en 1.526 profesionales, cerca de un 6 % más, alcanzando los 27.587 trabajadores en marzo de 2026.

"La apuesta por la sanidad pública es evidente, aunque no encaje en el relato del Partido Socialista", ha incidido. La portavoz adjunta popular ha subrayado también la apuesta clara por el medio rural y los hospitales periféricos, con 185 plazas de difícil cobertura ofertadas fuera de Zaragoza y 44 nuevas incorporaciones ya efectivas. En el Hospital de Barbastro, solo en 2025, se han realizado 20 nuevas contrataciones, incluida la reciente incorporación hoy mismo de una oncóloga, y en la provincia de Teruel se han incorporado 10 médicos en Alcañiz y 11 en Teruel.

En relación con la lista de espera quirúrgica, Allué ha recordado que desde enero de 2025 se aplica un plan de dinamización de la actividad quirúrgica que ha permitido una reducción del 27 %, aunque ha advertido de que las huelgas nacionales ya están teniendo impacto en los datos, algo que "no se puede ocultar".

Por último, la diputada popular ha rechazado las acusaciones de privatización lanzadas por el PSOE y ha recordado que "el Partido Socialista también utilizó conciertos sanitarios durante sus años de gobierno". "Aquí no hay una privatización ideológica, hay responsabilidad para no dejar a los pacientes sin atención", ha concluido.