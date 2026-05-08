El PP critica que la DPZ organice campus de fútbol con el Real Madrid y no con el Real Zaragoza

Archivo - Diputados del PP en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Diputación de Zaragoza (DPZ), Maricarmen Lázaro, ha criticado este viernes que la institución vaya a impartir este verano dos campus de fútbol de la mano de la Fundación Real Madrid --en Ejea de los Caballeros y Tarazona--, en lugar de con el club de referencia de la provincia, el Real Zaragoza.

"La Diputación Provincial ha perdido el norte", ha asegurado Lázaro en declaraciones a los medios, en referencia a que el Real Zaragoza "está agonizando en los campos de fútbol" mientras la institución "está pactando y dando dinero a un equipo de otra comunidad autónoma".

En su opinión, "no puede ser que habiendo equipos de fútbol profesionales y equipos de fútbol locales, equipos de fútbol base que no tienen recursos económicos ni recursos de instalaciones deportivas, utilicemos el dinero de todos los zaragozanos para dárselo a un equipo de fútbol de otra comunidad autónoma".

Por ello, la portavoz 'popular' ha solicitado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que acuerde con el Real Zaragoza un convenio para que también imparta campus de fútbol en otros municipios de la provincia y no solamente lo haga la Fundación Real Madrid.