El PP critica que el Gobierno de Aragón tenga la recaudación más alta de la historia, pero la ejecución más baja

ZARAGOZA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada portavoz de Hacienda del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, ha criticado que el Gobierno presidido por Javier Lambán sea el que haya alcanzado la recaudación más alta de la historia, pero también la ejecución más baja, según los datos que ha recabado en el Portal de Transparencia.

En rueda de prensa, ha detallado que a 1 de junio de 2022, la recaudación había alcanzado el 40,78 por ciento de los ingresos previstos en el presupuesto de la comunidad autónoma de este año, el 26,6 por ciento más de lo que se había recaudado a 1 de junio del último año prepandemia, el 2019.

Por su parte, la ejecución ha sido, a 1 de junio, del 29 por ciento del gasto no financiero, "la más baja de la serie", y, en concreto, en el capítulo de inversiones, del 12 por ciento frente al 16 de 2019.

Susín ha sostenido que el Gobierno de Aragón "es el que más recauda y el que menos ejecuta un presupuesto necesario e imprescindible para afrontar la grave crisis económica que se cierne sobre los aragoneses y españoles".

La diputada ha advertido de lo "grave" de la situación puesto que si bien el Ejecutivo "alardea" de tener el segundo presupuesto más alto de la historia de Aragón, no lo está ejecutando, cuando el 20 por ciento de los aragoneses "están en riesgo de pobreza".

"Uno de cada cinco aragoneses es pobre y el Gobierno de Aragón sigue sangrando a impuestos e incrementado la recaudación", ha sintetizado. A esto se suma, ha añadido, que esta comunidad autónoma está por encima de la media en el incremento de la inflación, que se sitúa el 11 por ciento, frente al 10,2 de la media de España, y Huesca y Teruel vuelven a ser de las provincias más inflacionistas del país, con el 12,1 y 11,9 por ciento, respectivamente.

INCAPACIDAD

La diputada del PP ha continuado diciendo: "Tenemos el presupuesto más alto de la historia y el Gobierno más incapaz de la historia: Hoy el Gobierno de Lambán nos sangra a impuestos, pero a cambio, ni siquiera es capaz de ejecutar el presupuesto para ayudar a familias y empresas, y gestionar de forma eficaz los fondos europeos para aliviar en parte la situación económica y generar riqueza ya".

"Hoy Aragón solo genera pobreza, el 20 por ciento de los aragoneses están en riesgo" de entrar en ella, una situación "muy diferente al día a día que vende Javier Lambán, que anuncia miles de puestos de trabajo y millones de euros inversión que solo existen en su imaginación", ha enfatizado la parlamentaria.

A su entender, la realidad es que cuando "se cierne sobre nosotros una grave crisis económica", en el capítulo de ingresos, el presupuesto "cada día sangran más a los aragoneses" y, en lo que se refiere a los gastos, "no se están ejecutando para ayudar a quienes cada día lo pasan peor".

Ante esta panorama, "el PSOE de Pedro Sánchez y de Javier Lambán sigue sin tomar medidas que contengan esta deriva que está empobreciendo a las familias aragonesas a marchas forzadas". En este sentido, ha lamentado que el decreto ley que aprueba este jueves el Congreso de los Diputados y crea el bono de 200 euros, "no se cobrará hasta final de año" y se ha preguntado si las familias que lo necesitan "pueden esperar a diciembre".

DESGLOSE DE LOS DATOS

La diputada 'popular' ha sostenido que la presión fiscal se incrementa día a día sobre los aragoneses ya que el Gobierno regional no ha adoptado ninguna medida para "compensar" las tomadas por el Ejecutivo central "y somos la tercera comunidad autónoma menos competitiva fiscalmente" del país.

El resultado es que a 1 de junio de 2022 el Gobierno de Aragón ha recaudado 2.172 millones de euros, frente a los 1.835 de 2021 en la misma fecha, los 1.948 de 2020 y los de 1.721 de 2019, según se recoge en el Portal de Transparencia.

Esto supone, como se ha indicado, que se ha alcanzado el 40,78 por ciento de la recaudación prevista en 2022, "la mas alta de la historia", frente al 36,6 por ciento de 2021 y 37,9 de 2020 y el 37,1 en 2019, en las mismas fechas.

La parlamentaria ha incidido en que se ha recaudado el 26,6 por ciento más que en 2019. En el caso de los impuestos directos, ha aumentado la recaudación el 24 por ciento, con 139 millones mas que en 2019, y en el caso de los indirectos, el 7 por ciento y 53 millones más que ese año.

Susín ha concretado que el 1 de junio había 30 millones de euros más por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones respecto a 2019, "algo que ya no obedecen al exceso de mortalidad, sino que es cuestión de que los aragoneses somos los que más pagamos", igual que en patrimonio o IRPF.

"El Gobierno autonómico sigue sangrando a los aragoneses, que además de soportar una inflación superior a los españoles, también tiene una presión fiscal superior a la media del país y eso se deriva en pérdida de poder adquisitivo y en empobrecimiento", ha advertido.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Susín ha comentado que la situación no mejora si se analiza la ejecución presupuestaria. Así, a pesar de contar con el techo de gasto "más alto de la historia", la ejecución es, a 1 de junio, "la más baja de la serie histórica", con el 29 por ciento del gasto no financiero ejecutado, frente al 31,4 por ciento de 2021, y el 34 que hubo tanto en 2020, como en 2019.

En el caso de las inversiones, se ha ejecutado el 12,6 por ciento, frente al 16,3 por ciento 2019, y, por ejemplo, "se han invertido cero euros en el centro de salud del Perpetuo Socorro de Huesca, en el de Barbastro, o en el de Calamocha, anunciado a bombo y platillo", ha enumerado la parlamentaria.

Ha añadido que la inversión también es nula en los proyectos de extensión de banda ancha "tan necesarios en el medio rural y los polígonos industriales" y "de lo que tanto habla la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento", ha enfatizado.

"A pesar de la cantidad de dinero presupuestado y de fondos europeos que están llegando para ejecutar inversiones, no se está trabajando, ni se está ejecutado y eso pone de manifiesto la incapacidad para gestionar de este Ejecutivo, mucho más allá de los anuncios y la propaganda", ha considerado.

Para Susín, es "obvio" que los servicios públicos han empeorado y ha dicho que Aragón encabeza el ranking de las comunidades autónomas en cuanto a listas de espera o pérdida de calidad en el servicio sanitario.

HERRAMIENTA

La diputada ha apuntado que Lambán "siempre dice que el presupuesto es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza y salvar a las personas".

Por eso, se ha fijado en los Departamentos del Gobierno de Aragón "más sensibles" en cuanto apoyo a las familias, las empresas y los autónomos y, en el caso del de Ciudadanía y Derechos Sociales, con el 20 por ciento de la población en riesgo pobreza, la ejecución es "de apenas 8 por ciento frente al 13 de 2021".

Eso debería dar a la consejera del área "motivos para llorar y no las intervenciones lacrimógenas que hace en este Parlamento". Ha añadido que en el caso del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la ejecución es casi dos puntos inferior a 2021 y en el Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud también se contabilizan cifras inferiores a las de años anteriores, también a las de 2019.

"Esto también ocurre con otros Departamentos sensibles, como el de Economía, Planificación y Empleo y el Instituto Aragonés de Empleo, por no hablar del de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, que apenas ha ejecutado el 4 por ciento", ha expuesto la diputada.

"Señor Aliaga --ha dicho en referencia al titular de este último Departamento--, no solo no rinde cuentas, no solo no da la información sobre a qué se destina el dinero de los fondos europeos, sino que además no ha ejecutado el presupuesto", ha remarcado Susín.