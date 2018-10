El PP dice que Lambán "sigue instalado en la fantasía con la que ha sobrevivido desde el debate de investidura"

Publicado 25/09/2018 14:25:53 CET

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha considerado que el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, "sigue instalado en la fantasía con la que ha sobrevivido políticamente desde el debate de investidura".

Así lo ha señalado tras asistir al primer día del Debate sobre el estado de la Comunidad, en el pleno de la Cámara autonómica, que se ha iniciado con la comparecencia del presidente Lambán. Vaquero ha indicado que el jefe del Ejecutivo "ideó un Aragón que para nada se corresponde con el que se ha desarrollado esta legislatura porque se le han acumulado los incumplimientos".

En concreto, ha precisado que Lambán "no ha hecho nada para sacar adelante la financiación autonómica", un asunto que no ha tratado por "falta de valentía", cuando es "prioritario y urgente de acometer", si bien puesto que el presidente del Gobierno central, el también socialista Pedro Sánchez, "consideró que había que relegarlo, obviamente, por su debilidad", tampoco ha sido abordado este martes por el jefe del Ejecutivo aragonés.

Vaquero ha afeado a Lambán que "tampoco ha hecho nada contra la despoblación", solo "ha anunciado medidas sin ningún tipo de concreción", cuando en el último año siete de cada diez localidades han perdido población. "Los pueblos están más vacíos porque no ha habido ningún tipo de apuesta por crear oportunidades en el medio rural, facilitar la comunicación tecnológica y por carretera y mantener los servicios y las infraestructuras", ha esgrimido la portavoz 'popular'.

Por otra parte, ha lamentado que este año, a pesar de que el Departamento de Educación ha contado con 400 millones de euros más en el presupuesto, "nuestros hijos han vuelto a empezar a escolarizarse en barracones", al tiempo que se ha preguntado "dónde está Teruel, tanto en materia de carbón", cuestión en la que Lambán "vuelve someterse mansamente al Gobierno central", como en lo referente a las infraestructuras sanitarias.

FALTA DE CREDIBILIDAD

La portavoz del PP ha esgrimido que las promesas que ha realizado el presidente "gozan de total falta de credibilidad" ya que "no puede hacer en los cinco meses que le quedan lo que no ha hecho estos tres años". "No se ha dado cuenta de que se le acaba la legislatura y los aragoneses volverán a decirle que no le quieren de presidente" porque "Aragón podría estar mucho mejor sin un Gobierno como el de Lambán".

Mar Vaquero ha querido saber "dónde está el dinero del trabajo de los aragoneses porque ellos sí que se han esforzado, a diferencia del Gobierno; donde está el dinero de ese atraco impositivo, que es lo que más ha caracterizado al gobierno de Lambán".

Igualmente, ha preguntado dónde se encuentran los 1.200 millones de euros más de presupuesto con que ha contado el Gobierno este año respecto a la legislatura anterior, que el Ejecutivo no ha sabido utilizar "para solucionar los problemas de los aragoneses", ante la "falta de liderazgo" del presidente, que "abandonó la posibilidad de tenerlo, bajó los brazos y ha ido arrastrando los pies hasta el final de legislatura", para concluir que "este no es el gobierno que se merecen los aragoneses".