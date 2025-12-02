El PP dice que si el Ministerio de Transportes "falla" en la N-232 "es responsabilidad" de Puente y Alegría

El diputado del PP Aragón Antonio Romero. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Aragón Antonio Romero ha afirmado este martes que si el Ministerio de Transportes "falla" en el avance del desdoblamiento de la carretera N-232 hacia el Mediterráneo, "es responsabilidad" del ministro, Óscar Puente, y de la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría.

"En Aragón tenemos infraestructuras a dos velocidades", ha afirmado Romero en rueda de prensa, señalando que el bloqueo de tres tramos en el desdoblamiento de la carretera N-232 --Quinto-Azaila, Azaila-Híjar e Híjar-El Regallo-- "es un nuevo agravio comparativo, fruto evidente de decisiones políticas y no técnicas".

Romero ha considerado que Puente "ha demostrado un día y otro también un desinterés absoluto por el desarrollo de este corredor, que está obligando a Aragón a depender de la N-232", una carretera "peligrosa y obsoleta", a lo que se suma "la inacción" de Pilar Alegría, quien "no es capaz de alzar la voz y defender a los aragoneses".

"Mientras otras comunidades autónomas ven avances reales, en Aragón solo recibimos migajas, estudios y anuncios de paralización de obras", ha criticado el parlamentario del PP, quien ve en este bloqueo "un doble fracaso político" ya que Puente "no ha priorizado Aragón" y Alegría "no ha defendido a Aragón ni a los aragoneses".

En relación a la apertura, este lunes, del tramo Mallén-Gallur de la A-68, con años de retraso sobre lo previsto, y el bloqueo mencionado, Romero ha dicho que "cuando llega la hora de decidir inversiones estratégicas Aragón siempre queda al final de la lista y Pilar Alegría no ha sido capaz de impedirlo".

Para el diputado del PP se ha producido "un colapso en la gestión" de Transportes en todo lo relacionado con las infraestructuras en Aragón.

Ha mencionado, además de la A-68 y la N-232, la carencia de un servicio de Cercanías ferroviarias entre Zaragoza y Huesca, también "la enésima avería" y los retrasos del AVE, que son "constantes" y no son "errores puntuales", sino "mala gestión y desinterés absoluto" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que "está dedicado exclusivamente a defenderse de la corrupción que les acorrala".

Romero ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir "compromiso" al Ejecutivo central, que es "un Gobierno fallido, anegado de corrupción y sin posibilidad de ofrecer nada a los españoles".