El PP exige a Alegría explicaciones por las ramificaciones aragonesas de las tramas de corrupción que afectan al PSOE

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, ha exigido a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, explicaciones por las ramificaciones aragonesas de las tramas de corrupción que afectan al PSOE. "La trama de la fontanera Leire, del secretario de Organización Cerdán, ha campado a sus anchas por Aragón. Viajes, reuniones, mordidas ¿De todo esto tampoco sabe nada? No es creíble".

La portavoz popular ha recodado que Pilar Alegría es la secretaria general del PSOE de Aragón y antes ha sido la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno, su portavoz, por lo que se ha preguntado que si "de verdad no sabía nada".

Para Marín, cada revelación deja claro que además de organizar un ataque a los pilares de Estado, a los jueces, a la Guardia Civil, "esta gente ha robado a manos llenas dinero de los aragoneses, dinero de los españoles, de esos aragoneses y de esos españoles con problemas para llegar a final de mes. Decenas de miles de euros con los que se debía haber reforzado nuestras políticas públicas, nuestras carreteras, nuestras infraestructuras, climatizado nuestros colegios, entre otras cosas, y que han acabado en los bolsillos de unos presuntos delincuentes".

Por todo ello, la portavoz del PP ha afirmado que el PSOE de Aragón tiene la obligación de actuar. "Si no lo hace Alegría debería hacerlo el partido, porque lo que está ocurriendo es un problema real, es gravísimo y la señora Alegría en vez de exigir responsabilidades se va a Ferraz para ponerse del lado del líder del PSOE, del señor Sánchez, responsable de toda esta tropa. ¿Es seguidismo al líder o es miedo de que se destape de una vez todo lo que afecta a Aragón?".

Marín ha lamentado que el nivel de degradación a la que el PSOE y Pedro Sánchez han llevado a nuestro país parece no tener límite. "Cuando parecía que el PSOE había pasado su semana horribilis, nos encontramos con 24 nuevos imputados; con la secretaria de Zapatero callada; Zapatero sin aclarar de dónde vienen esas joyas que primero eran de una herencia familiar y ahora parece que no; con empresarios amigos del matrimonio Sánchez a los que presuntamente se les amañaban las adjudicaciones".

Ha argumentado que "aunque el PSOE haya convertido esta situación de cloaca en el pan nuestro de cada día y ya les parezca normal, esto no es normal, esto es una vergüenza, un escándalo y una situación insostenible", ha señalado la portavoz del PP en las Cortes. En este sentido, se ha preguntado hasta dónde está dispuesta a llegar la secretaria general del PSOE aragonés.

"El pasado sábado la señora Alegría no tuvo ninguna duda, llegó a Ferraz y antes de entrar, en la mismísima puerta lo dejó claro: Alegría puso al PSOE de Aragón al lado de la corrupción. Su grito fue claro, el socialismo aragonés rendido a los pies de quien ha traído a su partido y al Gobierno todo un entramado de cloacas y corrupción. Cada revelación, cada investigación ahoga un poco más a Sánchez y también al socialismo aragonés", ha finalizado diciendo la diputada popular.