El PP exige al Gobierno de España la retirada del Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias

Susana Gaspar, portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón. - PP

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha exigido al Ministerio del ramo que retire el Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias que tanto rechazo genera, que comience un nuevo proceso en el que se escuche, y dialogue con todos los actores implicados, sindicatos, tanto generales como representativos de los diferentes colectivos, Colegios Profesionales y también Comunidades Autónomas.

"Un proceso que permita redactar los documentos necesarios que tengan en cuenta las singularidades de los diferentes profesionales, especialmente los médicos, algo que, por cierto, el Partido Socialista de Aragón consideró que era lo adecuado en el debate que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Aragón hace apenas un mes, señalando que ellos eran partidarios de que hubiera un Estatuto Marco de la profesión médica", ha manifestado.

"Los médicos de nuestro país están en huelga por culpa de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, paralizado, que gracias a su dejación de funciones lo único que hace es crear problemas, problemas que genera a sabiendas y con toda la intención, con el único objetivo de bloquear y perjudicar a las Comunidades Autónomas", ha expuesto la diputada autonómica en una rueda de prensa.

"Al final los paganos de su sectarismo, de su dejación de funciones y de los problemas que crea somos todos los españoles, los usuarios de los sistemas sanitarios, que vemos como nuestras citas médicas, nuestras intervenciones, se anulan por culpa de la huelga nacional de médicos que ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido.

La parlamentaria ha recordado que en Aragón la última semana de huelga nacional convocada por los médicos, ha supuesto que más de 850 intervenciones hayan sido suspendidas, que más de 8.000 consultas de atención primaria hayan sido canceladas, y que más de 7.000 consultas de atención especializada hayan sido anuladas, con lo que ello supone para el bienestar de los aragoneses o para las listas de espera de nuestra comunidad autónoma. "Unas listas de espera que gracias al esfuerzo del Gobierno de Azcón se han visto reducidas en más de un 27 por ciento en el último año".

Por todo ello, ha instado al PSOE de Aragón a dirigirse al Ejecutivo de Pedro Sánchez para instarle a que rectifique su actitud y "acaben con un problema que han generado ellos".

INICIATIVA

El PP ha registrado una iniciativa en la que además de solicitar la retirada del Estatuto Marco, se muestra el respaldo a los profesionales médicos y se apoya la solicitud de reprobación tanto de la ministra Mónica García como del secretario de Estado de Sanidad que ha pedido el Consejo de Colegios de Médicos de Aragón. También se muestra el respaldo a las Comunidades Autónomas que han solicitado que el tema sea tratado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este próximo 29 de marzo, algo que de momento desde el Ministerio de Sanidad se ha rechazado.

Susana Gaspar ha hecho hincapié en la gestión del Gobierno de Jorge Azcón en materia de Sanidad, "una gestión basada en el diálogo, el acuerdo y el consenso que ha permitido poner en marcha mejoras demandadas por los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad como el reconocimiento y pago de la carrera profesional, que supuso un incremento presupuestario de más de 140 millones de euros e implica una clara mejora salarial para los profesionales, o la reducción de la jornada a 35 horas semanales", ha recordado.