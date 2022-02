El PP lleva a la Fiscalía "toda la herencia de las oposiciones" para determinar si hay hecho punible

ZARAGOZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha anunciado que el Gobierno PP-Ciudadanos llevará a la Fiscalía "toda la herencia de las oposiciones" para determinar si hay hecho punible.

María Navarro ha realizado este anuncio después de que el grupo municipal de ZeC alertara la semana pasada del "amaño" de unas pruebas para oficial de cementerio realizadas en noviembre de 2021 y posteriormente se haya sabido de otras posibles irregularidades en las de informático en 2018, y el PSOE haya alertado de otra de técnico superior sociocultural en junio de 2021.

Navarro ha concretado: "Se lleva todo a la Fiscalía porque esto viene de atrás y se pondrá en conocimiento esa herencia que el Gobierno de la ciudad se ha encontrado y se acatarán las decisiones judiciales. Vamos a aplicar la máxima transparencia".

En rueda de prensa, Navarro ha reiterado que se pone todo en conocimiento do un órgano externo del Ayuntamiento --Fiscalía-- para ver "si todo lo vertido por los grupos municipales, que es muy grave, es cierto o no".

A su parecer, es "muy peligroso" que el PSOE ponga en cuestión la profesionalidad de los funcionarios del Ayuntamiento y "pida apartar" a los responsables de los procesos de selección para defender la presunción de inocencia porque se han conocido hechos de años anteriores al actual mandato.

"CASOS RAROS"

Ha recordado que los cargos políticos no juzgan en respuesta a la petición del PSOE de abrir una comisión de investigación, ya que "toda la herencia encontrada se pondrá en conocimiento de la Fiscalía para demostrar la absoluta transparencia".

Asimismo, ha calificado de "muy peligroso para la institución" las declaraciones de algunos grupos municipales en las que aludían a la "comisión de posibles delitos" por parte de funcionarios del Ayuntamiento.

El PP --ha dicho-- defiende la transparencia y en cuanto se conocen "casos raros se abre una investigación el mismo día y se suspende el procedimiento el mismo día", en referencia a la prueba de operario de cementerio y, además, tras conocer otro hecho, la prueba de informático, se pondrá todo en conocimiento de la Fiscalía, ha reiterado.

Tras indicar que el Gobierno trabaja al servicio del ciudadano con "transparencia y profesionalidad", ha aseverado que "ante cualquier anomalía no hay inconveniente en canalizarse desde fuera", pero "no vamos a hacer acusaciones de antemano desde los cargos políticos porque no es nuestra obligación ni es bueno para la ciudad".

También ha afirmado que se garantizará la seguridad y transparencia máxima para que las personas que accedan a la función pública sea en "condiciones objetivas de transparencia e igualdad" y por ello se ha solicitado mejorar protocolos para garantizar esa seguridad.

María Navarro ha insistido en que el Gobierno no interfiere en ninguna oposición y "no entra a decidir si las preguntas de las plantillas son correctas o no. El gobierno se entera tras la denuncia de ZeC y se actúa de forma inmediata".

Así, ha criticado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, por la forma de actuar con la "pena de telediario, acusaciones a todos los funcionarios y la petición de apartar a todos los funcionarios de personal porque ella cree que ha habido delitos".

"DESDE EL MINUTO UNO"

Para el Gobierno PP-Cs en política "no vale todo", hay que respetar la ley y la presunción de inocencia. "Jamás vendríamos a acusar de delitos a funcionarios para manchar la imagen de esta casa y Ranera habla de un examen del que no sabe qué preguntas están bien o mal".

Los procesos selectivos --ha avanzado-- van a continuar y ha trasladado tranquilidad a todos los opositores que dedican "mucho tiempo y dinero porque las pruebas serán en igualdad y con mérito y capacidad".

El concejal de Recursos Humanos, Alfonso Mendoza, ha recalcado el respeto a la presunción de inocencia y ha calificado algunas declaraciones de "desafortunadas y muy graves".

Ha relatado que tras conocer el primer caso se suspende el proceso hasta que todo los hechos se esclarezcan, se pide un informe de Recursos Humanos, la reunión del tribunal de la oposición y la apertura de un expediente de investigación para ese proceso y de años anteriores con la finalidad de "evitar sombra de duda de todos los procesos de selección".

Mendoza ha incidido en que desde el Gobierno "se ha actuado desde el minuto uno y lo mejor es una investigación externa e independiente de la Fiscalía".