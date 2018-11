El PP pide al Gobierno de España que regule el carácter social de empresas sanitarias para evitar "estafas"

Publicado 06/11/2018 14:29:37 CET

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha propuesto que el Gobierno de España regule, mediante un Real Decreto, el carácter social de las empresas sanitarias que así se autodenominen para evitar otra "estafa" como la que, ha dicho, ha realizado iDental. "Es urgente" porque "se ha intentado volver a repetir", ha aseverado.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha presentado una proposición no de ley con este objetivo, que se debatirá este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes. El PP llevará la misma iniciativa al Senado, donde tiene mayoría absoluta.

Ledesma quiere evitar "la utilización arbitraria del concepto social por parte de empresas del sector sanitario", ha señalado en referencia al video promocional de iDental, donde la palabra 'social' aparece continuamente, "casi cada 10 segundos", como argumento publicitario para "vestir esa estafa" y "tratar de hacer creíble lo que en realidad ha sido una estafa perfectamente orquestada y diseñada".

Ha manifestado que, en el video promocional, iDental recalca que no es una ONG ya que "buscan gente que tenga algo de capacidad económica", añadiendo que la firma anunciaba descuentos de entre el 60 y el cien por cien, lo que les hubiera acarreado un pago de "millones de euros". Se ha preguntado cuántas ayudas del cien por cien ha concedido esta empresa a sus clientes y "de dónde salen los fondos de las ayudas".

Mediante esta iniciativa, las Cortes transmitirían al Gobierno de España, que es el competente, la necesidad de desarrollar la Ley General de Sanidad --aprobada en 1986-- para determinar las condiciones y requisitos mínimos, básicos y comunes, exigibles para que una actividad sanitaria pueda ser certificada de alto interés social, de forma que los promotores estén "obligados a justificar todo lo que manifiesten".

Fernando Ledesma ha observado que, en la actualidad, "es más difícil vender un producto diciendo que es de denominación de origen cuando realmente no lo es, o es más difícil vender en España un zumo de naranja que no sea cien por cien de naranjas exprimidas cuando realmente no lo es, que montar una cadena de clínicas dentales con el marchamo social para estafar a miles, o decenas de miles, o centenares de miles de españoles".

VACÍOS JURÍDICOS

Pese a que el artículo 91 de la Ley General de Sanidad de 1986 prevé que las actividades sanitarias privadas con alto carácter social sean reguladas por un Real Decreto, 32 años después no hay ninguna norma estatal aprobada al respecto "lo que provoca vacíos jurídicos que son utilizados para la comisión de delitos a gran escala como está siendo el caso de iDental", ha indicado.

Además, el PP defenderá en la próxima sesión plenaria una propuesta de reforma de la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, mediante la que este grupo pretende que el Gobierno autonómico pueda personarse en las causas penales, como acción popular, cuando afecten a una "amplia pluralidad" de consumidores, como es el caso de iDental, con 800 denuncias registradas en los juzgados aragoneses.