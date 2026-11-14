El PP respalda la política del Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel con el impulso de 444 viviendas

El cabeza de lista por el PP al Congreso por la provincia de Teruel, Alberto Herrero, con otros candidatos como el responsable de coordinación de Presidencia del PP Aragón, Octavio López - PP

TERUEL 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Aragón ha visitado la localidad turolense de Alcañiz para elogiar las políticas de vivienda que está aplicando al frente del Gobierno de Aragón y en un acto encabezado por el número uno de la lista al Congreso por la provincia de Teruel, Alberto Herrero, ha señalado la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública para hacer frente a la crisis residencial que afecta a todos los ámbitos de la realidad turolense: la capital, el medio rural, las cabeceras de comarca y los municipios más turísticos.

El acto ha contado con la participación del coordinación de Presidencia del PP Aragón, Octavio López, quien ha destacado el impulso a 444 viviendas en toda la provincia a través de los diferentes programas del Plan Aragón Más Vivienda, hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para solucionar el problema de la vivienda en la comunidad autónoma.

"Estamos decididos a poner soluciones en la provincia de Teruel --ha declarado Octavio López--, hasta el punto de que el Partido Popular ha impulsado ya 444 viviendas con diferentes instrumentos y programas diseñados para abordar la crisis residencial".

En este sentido, López ha especificado que 106 de ellas se ubican en la Calle Italia de Teruel capital que construirá Habitalia Teruel merced a una concesión a 75 años para levantar una promoción de alquiler asequible; mientras que 159 se están rehabilitando o edificando en pueblos de menos de 3.000 habitantes gracias al Programa 700, del que se han beneficiado ya 81 municipios turolenses.

A todas estas, se añaden las 126 viviendas más que se van a construir en 16 municipios turísticos y las 53 que se pondrán en marcha con el nuevo Programa +3000 en Alcañiz y Alcorisa.

López ha celebrado la colaboración que está encontrando por parte de los ayuntamientos, porque "la solución al drama de la vivienda, al que nos ha conducido la izquierda durante sus años al frente del Gobierno de Aragón y la nefasta Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, exige de la suma de esfuerzos de las distintas administraciones".

El coordinador de Presidencia del PP Aragón, ha recalcado "la buena disposición del Ayuntamiento alcañizano, que cederá 18 parcelas para la promoción de un mínimo de 30 VPA para que sean adquiridas por los alcañizanos a precio de vivienda protegida. Una cesión que se materializará a través de un convenio entre el Gobierno de Aragón y el consistorio, misma fórmula que se establecerá con el de Alcorisa para lanzar 23 viviendas en el municipio.

Asimismo, ha recordado que Teruel será el escenario del primer PIGA residencial para agilizar la construcción de 1.000 viviendas para trabajadores a cargo del Grupo Tervalis, que en una primera fase impulsará 250.

REDUCCIÓN DE INMUEBLES

El candidato del Partido Popular al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, ha cuestionado el decreto de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la oferta. Según ha señalado, tras su aprobación la disponibilidad de inmuebles se redujo un 20% y ha aumentado la presión en zonas que hasta entonces no tenían un mercado tensionado.

Herrero también ha reprochado al Ejecutivo que haya recurrido a la Diputación Permanente del Congreso para intentar revertir el rechazo del decreto en la Cámara "Jamás se había visto", ha reprochado Herrero.

Ha destacado que el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo fija como objetivo "la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura" con la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El candidato ha señalado que el PP elevará la vivienda al rango de vicepresidencia del Gobierno y que, en los primeros cien días, se compromete a modificar la Ley del Suelo y la Ley de Propiedad Horizontal e impulsar una ley contra la ocupación ilegal que, según ha explicado, permita desalojar a los ocupantes en 48 horas.