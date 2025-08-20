El PP sostiene que "nunca" aceptará la "mal llamada condonación de la deuda" porque "Aragón no se vende"

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Silvia Casas, ha acusado al Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez de "volver a ceder" ante los independentistas con la "mal llamada condonación de la deuda", que ha calificado de "mecanismo injusto, desigual y profundamente perjudicial para Aragón".

Casas ha recordado que el recientemente fallecido expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se opuso frontalmente a esta condonación, y ha lamentado que el PSOE Aragón, en un día como hoy, "prefiera defender la estrategia de Pedro Sánchez y Pilar Alegría antes que la posición que mantuvo su propio presidente".

"Al PSOE Aragón --ha opinado-- le debería dar vergüenza poner en valor el legado de Lambán a la vez que defienden la condonación de la deuda".

"Siempre repiten el mismo patrón: ceder ante los chantajes de los independentistas para mantenerse en el poder e intentar después presentar esas cesiones como algo positivo para el conjunto de comunidades autónomas. Ha ocurrido con la quita de la deuda, con el cupo independentista, con la cesión de la recaudación del IRPF a la agencia tributaria catalana, con las cesiones en inmigración o con el reparto de menores no acompañados", ha enumerado Casas.

La diputada popular ha subrayado que no es casual que la confirmación de esta medida llegara apenas un día después de que ERC expresara su rechazo a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2026. "Todo está diseñado para contentar a los socios independentistas, sin tener en cuenta a comunidades como Aragón".

CASTIGO FISCAL

Casas ha recordado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Hacienda, Bermúdez de Castro, han señalado reiteradamente que en todos los indicadores --PIB, deuda por habitante y ratio de endeudamiento-- Aragón resulta castigada.

"Una comunidad que ha hecho los deberes, que ha gestionado con rigor y responsabilidad, se ve de nuevo penalizada, mientras que quienes han gestionado mal reciben un premio a costa de todos", ha reprochado.

En este sentido, la diputada popular ha insistido en que lo que "Aragón necesita no son parches, sino una reforma seria y global del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la despoblación, la extensión territorial y la infrafinanciación histórica".

"Lo demás es humo, es puro marketing del PSOE para tapar sus cesiones. Pero ya no engañan a nadie: los aragoneses saben que tienen un Gobierno en España que antepone mantenerse en el poder a cualquier otra cosa", ha subrayado.

Casas también ha criticado que el PSOE Aragón haya renunciado a tener voz propia, "con Pilar Alegría al frente, seguirán defendiendo a Sánchez por encima de todo, aunque sea un mero títere de los independentistas o aunque su mujer -Begoña Gómez-- haya sido ya imputada hasta en cinco ocasiones, ayer por presuntos delitos de malversación de caudales públicos".

Delitos que se suman a tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, cuatro causas por las que presuntamente ya estaba siendo investigada, ha enumerado.

"OCUPAR EL SILLÓN"

"El PSOE Aragón calla ante todo esto y sigue entregado a Pedro Sánchez y no les importa que a los aragoneses se nos trate como ciudadanos de segunda mientras Sánchez siga ocupando su sillón", ha considerado la parlamentaria del PP.

Frente a esto, ha apuntado, los aragoneses saben que "cuentan con un presidente, Jorge Azcón, que va a luchar y a pelear para que los intereses de Aragón de Nuestra Comunidad sean escuchados y tenidos en cuenta en España, un presidente que se mantiene firme a sus creencias, que defiende lo que de verdad importa a esta tierra. Que ha atraído inversiones milmillonarias que generarán miles de empleos y pondrán a Aragón a la vanguardia de la economía española".

"Pedro Sánchez y Pilar Alegría ya nos tienen acostumbrados a gobernar de rodillas frente a sus socios independentistas. Pero ni el Gobierno de Aragón ni el Partido Popular vamos a aceptar un mal negocio que premia la mala gestión de otros y penaliza a quienes hemos cumplido. Aragón no está condenado por rechazar esta falsa condonación; Aragón estaría condenado si aceptara una fórmula injusta diseñada a medida para contentar a los socios de Sánchez. Aragón no se vende, y el Partido Popular y el presidente Azcón siempre lo van a defender".

LA CONDONACIÓN ES UNA ESTAFA Y UNA TRAMPA PARA ARAGÓN

Casas ha detallado que la propuesta del Ejecutivo central es "una estafa en el nombre y en el contenido. No supone que el Estado dé a Aragón 2.124 millones de euros, no nos dan nada". Como aragoneses, se borran 1.571 euros por habitante de deuda, pero como españoles se reapuntan 1.828 euros. La diferencia son 257 euros más por aragonés, ha calculado.

Cataluña, en cambio, ha dicho sale beneficiada: se le borran 2.135 euros por habitante y se le reapuntan 1.828, con un saldo positivo de 307 euros. "La diferencia entre un catalán y un aragonés asciende así a 564 euros en contra de Aragón", ha comparado la diputada popular.

Además, no habrá ahorro de intereses para Sanidad o Educación, como afirmó la ministra portavoz: tanto la AIReF como el propio texto de la propuesta confirman que deberán destinarse a amortizar deuda con bancos.

"Premian el despilfarro y al mal gestor en detrimento del esfuerzo de los aragoneses. Castigan a Aragón por haber hecho bien las cosas. Esta condonación es un trágala pactado con los independentistas y una nueva mentira de Sánchez y Alegría", ha sentenciado Casas.