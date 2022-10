El PP Teruel reclama que las ayudas al funcionamiento se apliquen "en toda su amplitud y a la mayor brevedad"

TERUEL, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el portavoz del PP en la DPT, Carlos Boné, han reclamado este martes al Gobierno de España que aplique "en toda su amplitud y a la mayor brevedad" las ayudas al funcionamiento. El PP ha registrado sendas iniciativas en ambas instituciones que se debatirán en sesión plenaria.

El texto de los populares apuesta por una bonificación nunca inferior al 15% del coste salarial total, que después sería descontado de las contigencias comunes. A ello hay que agregar la petición de que sean beneficiarios todos los tipos de contratos y también los trabajadores autónomos. Una petición en la línea con lo reclamado también por los agentes sociales y empresarios.

Todo para, según Buj, conseguir que las ayudas "lleguen al máximo posible", en contraste con el anuncio realizado por Pedro Sánchez, que "no cumple con las expectativas que tenía la provincia" y tampoco "ayudan a fijar población ni a atraer a nuevos habitantes".

"No sé qué le hemos hecho al presidente del Gobierno, que primero saca las bases de la Agencia Espacial Española pidiendo AVE y aeropuerto internacional, después presenta unos Presupuestos Generales del Estado claramente lesivos para nuestra provincia y finalmente nos anuncia unas ayudas al funcionamiento que, pudiendo llegar al 20%, se quedan en porcentajes mínimos", ha lamentado.

La alcaldesa de Teruel ha recordado la excepcionalidad que supone la obtención del permiso de la Unión Europea para la aplicación de las ayudas y ha insistido en la importancia de "no perder esta oportunidad".

Para ello ha considerado "fundamental" que se apliquen a la mayor brevedad posible porque en 2027 la Unión Europea "va a pedirnos resultados".

LAS AYUDAS EN CIFRAS

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Teruel ha explicado con cifras lo que supone la aplicación de las ayudas como lo ha determinado el Gobierno central. Así, en un salario total de 33.150 euros, el ahorro alcanzaría los 24,7 euros mensuales. En la mayoría de los casos no suponen ni un 2% de los costes totales.

Ese hecho ha sido muy criticado por Boné, que ha afeado al Ejecutivo central que disponga de una "oportunidad" como ésta y que la aplique de manera "tan perjudicial para la provincia".

"Con el grave problema de despoblación que tenemos no es admisible que se planteen las ayudas de esta manera", ha complementado. También ha hecho alusión a la importancia que supone que las cuantías sean las máximas posible para las 9.000 empresas de la provincia y también que se tengan en cuenta a los trabajadores autónomos, que tienen una importancia "capital" en el conjunto de la provincia.

"No se puede entender que un Gobierno que tiene en su mano la posibilidad de aplicar una mejora y de darnos una oportunidad para luchar contra la despoblación, a la hora de la verdad no aprovechen las herramientas con las que contamos", ha lamentado, advirtiendo a su vez de que, tal y como están planteadas las ayudas, "no sirven para nada".