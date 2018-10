El PP tilda de "soberana chapuza" la reforma de la calle Don Jaime I y pide toda la documentación

Publicado 19/09/2018 13:58:45 CET

El portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, ha calificado de "soberana chapuza" la reforma de la calle Don Jaime I, en la que se nivela la calzada a las aceras en el tramo desde la plaza de la Seo hasta la calle Espoz y Mina, y ha avanzado que reclamarán toda la documentación.

Navarro ha contado que en la comisión de Urbanismo, a preguntas del PP, el consejero municipal del área, Pablo Muñoz les ha contado que la idea de acometer esta obra "se decide el 13 de agosto, una semana antes del inicio".

El concejal del PP ha detallado que según ha revelado Muñoz, el proceso participativo "fue una ronda a los colectivos afectados y justo antes de iniciase la rueda de prensa de presentación".

Para el concejal del PP "no es serio" que esta reforma de la calle Don Jaime I se acometiera sin proyecto, sin memoria valorada y sin presupuesto. "Dicen que hay memoria valorada, pero un mes después no la tenemos y no se recogen alternativas ante una posible peatonalización porque aunque dicen que no será así no nos fiamos".

Por ello los populares han solicitado la memoria valorada y el proyecto y todos los planos al comprobar que estos días se ha procedido a levantar una parte de las obras realizadas para instalar el pavimento podotáctil.

"Es una soberana chapuza criticada por toda la oposición y los colectivos afectados, como los comerciantes porque se realiza en plena temporada alta y además los vecinos del barrio Jesús tiene miedo a quedarse aislados con el centro".

Tras asegurar que "hay muchas incógnitas", ha anunciado que desde el PP seguirán formulando preguntas sobre este asunto.