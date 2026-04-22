PP y Vox alcanzan un acuerdo para gobernar Aragón y para la investidura de Azcón como presidente

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. - FABIÁN SIMÓN. - Archivo

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular y Vox han anunciado este miércoles, un día antes de la celebración de la festividad de San Jorge, Día de Aragón, y en la misma jornada en la que María Guardiola ha sido investida presidenta de Extremadura, un acuerdo de gobierno para la Comunidad Autónoma de Aragón. La investidura del popular Jorge Azcón se celebrará la semana próxima. En virtud del acuerdo, Vox tendrá tres consejerías, una de ellas con categoría de vicepresidencia, la Vicepresidencia de las Cortes de Aragón y el senador autonómico.

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha manifestado que la vicepresidencia estará unida a una consejería determinada, "todavía no está pactada cuál va a ser. Una de Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; Agricultura, Ganadería y Alimentación".

Nolasco ha añadido que este pacto "es la respuesta natural a las urnas, lo aragoneses eligieron una mayoría natural y se ha dado forma".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha considerado que "este acuerdo es coherente. Hemos llegado a un acuerdo fruto del resultado de las urnas. PP y Vox han llegado a un acuerdo para dar estabilidad, para poder formar un gobierno que responda no solo a lo que ha salido en las urnas sino para resolver los problemas de los aragoneses".

PP y Vox reeditan así una coalición de Gobierno que tuvo su primer momento después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, cuando el PP obtuvo 28 escaños y Vox siete de un total de 67 de las Cortes de Aragón, sumando un total de 35, uno más que la mayoría absoluta necesaria para gobernar, lo que hicieron durante un año.

Entonces, el diputado por Teruel Alejandro Nolasco fue designado vicepresidente primero del Ejecutivo que presidía Jorge Azcón y también titular del Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, mientras que Ángel Samper, también de Vox, fue consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a lo que se sumaba la presidencia del Parlamento, que ostentó Marta Fernández (Vox). Ambos partidos aprobaron los presupuestos autonómicos de 2024.

En julio de 2024 la dirección nacional de Vox decidió romper los acuerdos de coalición que mantenía con el PP en cinco comunidades autónomas, entre ellas Aragón, aduciendo su negativa a admitir más menores migrante no acompañados (MENA), mientras que el PP se remitía al cumplimiento de la legislación para continuar este proceso.

De esta forma, Vox abandonó el Gobierno de Aragón y Jorge Azcón siguió liderando el Gobierno regional, ya del PP en solitario, con 28 escaños en una cámara de 67, a seis de la mayoría absoluta, lo que le impidió aprobar los presupuestos de 2025, prorrogándose los anteriores.

Los siete parlamentarios de Vox pasaron a la oposición en las Cortes, protagonizando varios encontronazos con Azcón y sus consejeros en los debates plenarios, a lo que siguió su negativa a aprobar los presupuestos de 2026, señalando que no se les había proporcionado el documento completo del proyecto de ley y exigiendo la introducción de medidas como no admitir más MENA o limpiar los cauces de los ríos.

El 15 de diciembre de 2025, Jorge Azcón firmó el decreto de disolución de las Cortes de Aragón y convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 8 de febrero.

En los últimos comicios, el PP bajó de 28 a 26 escaños y Vox subió de 7 a 14 diputados, mientras que el PSOE retrocedió hasta los 18 parlamentarios, CHA aumentó de tres a seis, Aragón-Teruel Existe perdió uno, pasando de tres a dos, e IU mantuvo su escaño. Podemos y el PAR se quedaron sin representación parlamentaria en Aragón.

Ahora la presidenta de las Cortes de Aragón es la dirigente del PP María Navarro, quien sustituye a Marta Fernández después de que el grupo parlamentario de Vox decidiera no presentar ningún candidato a este cargo en la sesión plenaria de constitución del Parlamento, el pasado 3 de marzo. Tampoco hay miembros de Vox en la Mesa de las Cortes, que ocupan PP y PSOE.

NUEVA NEGOCIACIÓN

En los últimos meses, no solo se han celebrado elecciones en Aragón, sino también en Extremadura, el 21 de diciembre, y en Castilla y León, el 15 de marzo, donde también se rompieron en la legislatura pasada los acuerdos de gobierno PP-Vox, y el 17 de mayo tendrán lugar las de Andalucía.

La discreción y el silencio han sido la nota predominante de las conversaciones entre PP y Vox en Aragón, que se han sucedido desde la noche electoral del 8F y no solo se han producido en Aragón, sino que han sido claves las direcciones nacionales de ambos partidos, tanto Génova, la del PP, como el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, implicándose personalmente sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Tras las conversaciones telefónicas y el intercambio de Whatsapp durante varias semanas, el 8 de abril se reunieron sendas delegaciones de PP y Vox en el Hotel Zentral AVE de Zaragoza, junto a la estación intermodal, en un encuentro que duró varias horas.

Estuvieron presentes la vicepresidenta primera del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, y el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, y también representantes de las direcciones nacionales de ambos partidos: Por parte del PP, por vía telemática, el secretario general, Miguel Tellado, y presencialmente la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela, y por Vox los portavoces de Vivienda, Carlos Hernández Quero, y de Economía y Energía, José María Figaredo. Dialogaron sobre seguridad, inmigración, fiscalidad y vivienda.

Tras aquella reunión, Vaquero resaltó que ambas formaciones eran "proclives" a alcanzar un acuerdo de gobierno y que el PP buscaba un acuerdo "estable y sólido" para toda la legislatura, los cuatro años, mientras que Nolasco indicó que Vox tenía "voluntad" de llegar a un acuerdo con el PP, exigiendo a Génova que dejara de "torpedear" con filtraciones.

El Decreto de convocatoria de elecciones fijaba el 3 de mayo como fecha límite para la toma de posesión del presidente del Gobierno de Aragón de la XII legislatura. Alcanzado el acuerdo, se comunicará a la presidenta de las Cortes, María Navarro, que reunirá a la Mesa y Junta de Portavoces para convocar la sesión plenaria de investidura, con el orden del día, fecha y hora, y cuarenta y ocho horas después se celebrará el Pleno.

EXTREMADURA

El acuerdo alcanzado por ambos partidos en Extremadura ha inspirado a los negociadores de Aragón. Tras más de tres meses de negociación, y a las puertas de terminar el plazo para celebrar el Pleno de investidura, María Guardiola (PP) y Óscar Fernández Calle (Vox) acordaron el pasado 16 de abril firmaron un acuerdo mediante el que Guardiola continúa como presidenta de la Junta de Extremadura y Vox se hará cargo de la Vicepresidencia, ligada al Departamento de Familia, Desregulación y Servicios Sociales, y tendrán otro Departamento, el de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

((Habrá ampliación))