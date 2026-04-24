Un total de 234 aspirantes se examinan este sábado para optar a las 84 plazas convocadas por Cantur

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SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 234 aspirantes optan a las 84 plazas convocadas por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur) para trabajar en sus diferentes instalaciones. Los aspirantes realizarán este sábado el primer examen, de temática común para todos, dentro del proceso selectivo que la empresa dependiente de la Consejería de Turismo ha convocado mediante el procedimiento de concurso-oposición de acceso libre.

La Facultad de Económicas de la Universidad de Cantabria (UC) acogerá, a partir de las 10.00 horas, este primer examen de la Fase I, que se completará con un segundo de temática específica para cada una de las 21 categorías ofertadas, y con la baremación de méritos, ya en la Fase II.

En un comunicado, la directora general de Cantur, Inés Mier, ha destacado que "es la primera vez en la historia de Cantur que se lleva a cabo un proceso de estabilización de empleo público temporal de larga duración", al tiempo que ha subrayado que se desarrolla siguiendo el mismo procedimiento que el Gobierno de Cantabria lleva a cabo en las convocatorias de empleo de la Administración Pública regional.

Mier ha afirmado que, además de garantizar la estabilidad laboral, este proceso permitirá mejorar la calidad de los servicios y la atención al público en las diferentes instalaciones gestionadas por Cantur.

Así, la convocatoria oferta un total de 28 puestos de trabajo indefinidos a tiempo completo y 56 puestos fijos discontinuos para trabajar en hostelería (recepcionistas, camareros, limpieza y cocina), administración, oficinas de turismo, cobradores de taquillas y tiendas, funciones de vigilante, enfermería, pisapistas y remontes.

Los 84 puestos se reparten entre oficinas centrales, instalaciones turísticas (Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Teleférico de Fuente Dé y Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo) y oficinas de turismo.

El proceso de estabilización interna ha sido aprobado de manera consensuada entre la parte social y la dirección de la empresa pública, con el objetivo de disponer de personal estable capaz de atender las demandas de cada instalación y de reducir la temporalidad. Con esta convocatoria finaliza dicho proceso, tras realizarse, previamente, el concurso de traslados y méritos y el procedimiento de promoción interna.

Entre los objetivos de Cantur se encuentran fomentar el deporte de alta montaña y potenciar el turismo dentro de la comunidad autónoma para contribuir a dinamizar la economía local. Asimismo, es responsable de la promoción de Cantabria como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.