¿Un Clavo En La Maceta De Tus Plantas? El Truco Para Que Crezcan Mejor En Primavera - ANIYORA J - UNSPLASH

MADRID 25 (EUROPA PRESS)

En plena temporada de floración, cuando los insectos vuelven a estar especialmente activos y las plantas crecen con fervor, muchos buscan formas de ayudarlas. Además de seguir el ritual anual de trasplantar las flores que lo necesitan y añadir fertilizante, algunas plantas requieren cuidados adicionales.

Después del invierno, ciertas plantas de interior pueden necesitar minerales específicos para seguir creciendo y floreciendo. Por ello, hay un truco avalado por jardineros que puede ayudar a mantener saludables a las plantas en macetas.

EL TRUCO DE METER UN CLAVO EN EL SUSTRATO

Aunque a primera vista pueda parecer un consejo inusual, varios jardineros han confirmado que meter un clavo oxidado en el sustrato de una planta puede ayudar a corregir deficiencias nutricionales. El hierro procedente de un clavo oxidado no es uno de los principales nutrientes esenciales, como puede ser el potasio, el fósforo o el nitrógeno, pero es un micronutriente esencial para procesos como la fotosíntesis.

Hay dos formas principales de usar clavos en las plantas. La primera consiste en enterrar nueve o 10 clavos en el perímetro de una maceta, con la parte más oxidada clavada en la tierra, de acuerdo con información divulgada en el blog especializado en ecología EcoInventos. Con cada riego, se disolverá el óxido del clavo y aportará hierro a la planta.

El segundo método es hacer un "té" de clavos oxidados. Para ello, se llena un recipiente con agua y se sumergen varios clavos oxidados durante aproximadamente una semana. Una vez que el agua esté marrón debido al óxido, se puede utilizar para regar la planta con normalidad.

¿POR QUÉ FUNCIONA?

Los clavos oxidados liberan hierro de manera gradual y controlada al reaccionar con la humedad y el oxígeno del sustrato. Esta reacción crea unos iones que las plantas usan para sintetizar clorofila y enzimas, pero no sustituye a los fertilizantes completos NPK (nitrógeno, fósforo y potasio).

Aunque existe cierto debate en redes sociales sobre la eficacia de este método, ha sido respaldado tanto por jardineros como por portales especializados en hogar y jardinería, como Hogarmania. Aun así, cada planta requiere cuidados específicos, por lo que se debe revisar las necesidades particulares de cada una para comprobar si realmente requiere hierro adicional.

El equipo de EcoInventos resalta que, pese a que la deficiencia de hierro no es común, en lugares con tierra demasiado alcalina o con exceso de cal, como ocurre en zonas de agua dura, puede provocarse esta deficiencia. Aunque se puede emplear fertilizante de hierro, esta opción puede resultar cara.