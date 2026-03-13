PP y Vox inician la simplificación de la estructura municipal de Zaragoza dentro del acuerdo presupuestario de 2026

El consejero municipal de Presidencia y portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, debaten la simplificación administrativa - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia y portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, han mantenido una reunión de trabajo para avanzar en el desarrollo del acuerdo que ha permitido aprobar el presupuesto de 2026. Ambas formaciones han acordado iniciar los estudios necesarios para aligerar la estructura administrativa del consistorio mediante la posible fusión de patronatos y sociedades municipales.

Lorén y Torres han analizado la situación actual de los distintos entes municipales y han acordado encargar una serie de informes técnicos que permitan evaluar el funcionamiento, la eficiencia y las posibilidades de reorganización de estas estructuras de cara a la futura toma de decisiones.

Asimismo, durante la reunión se han fijado una serie de hitos dentro del calendario de cumplimiento del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para garantizar la estabilidad institucional y continuar impulsando las políticas que Zaragoza necesita.

Lorén ha destacado que las relaciones entre ambas formaciones se están desarrollando en un clima de "entendimiento, responsabilidad y respeto institucional", siempre con el objetivo de anteponer el interés de los zaragozanos. "Hemos demostrado durante ocho años que cuando se antepone el interés general a cualquier cálculo político es posible alcanzar acuerdos que beneficien a toda la ciudad", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que desde el año 2019 el Partido Popular y Vox han sido capaces de pactar hasta siete presupuestos municipales, "una estabilidad política que ha permitido consolidar políticas públicas, reforzar los servicios municipales y avanzar en la transformación de la ciudad tras años de gobiernos grises de la izquierda", ha comparado.

FORTALECER

Por su parte, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha destacado que "reducir estructuras no significa debilitar lo público, sino todo lo contrario: significa fortalecerlo. Es acabar con lo accesorio para proteger lo importante". "Es eliminar gasto político y administrativo para concentrar los recursos en lo que realmente importa: limpieza, seguridad, atención social, mantenimiento urbano, movilidad, cultura y servicios de proximidad", ha precisado.

Además, Torres ha incidido en que "no se debe olvidar que el dinero público es de todos, y son los ciudadanos, con su esfuerzo diario y el pago de sus impuestos, quienes sostienen las instituciones públicas". "Por ello, tenemos la obligación moral y política de gestionar esos recursos con el máximo rigor", ha añadido.

Ha explicado que lo primero es "analizar" las sociedades y los patronatos para ver por cual se puede empezar a "simplificar este tamaño del Ayuntamiento de Zaragoza".

En declaraciones a los medios de comunicación, Torres ha avanzado que se han marcado un calendario de reuniones cada 15 días hasta que alcanzar ese primer hito, que se apoyará en distintos informes que vayan pidiendo a los técnicos para es "primera fusión, absorción, extinción de algún patronato a alguna sociedad municipal".

NO SE HA PUESTO SOBRE LA MESA NINGUNA ENTIDAD AÚN

"Creo que tanto el consejero Lorén como yo, lógicamente, tenemos nuestra opinión, pero esto es un consenso entre dos partidos, una negociación entre los dos, y nos vamos a poner de acuerdo", ha dejado claro para apostillar que todavía "no se ha puesto encima de la mesa todavía ningún nombre de patronato o sociedad.

La intención es evaluarlas, ver no solamente cuál es más fácil, sino más útil para el zaragozano y "nos vamos a poner las implicaciones, porque todo tiene sus implicaciones, y valorarlas", ha concluido Eva Torres.

EL PRESUPUESTO

Gracias a esta estabilidad, Zaragoza afronta ahora unos presupuestos históricos para 2026 que, por primera vez, superan los 1.000 millones de euros. Unas cuentas municipales que alcanzan cifras récord de 128 millones de euros en inversiones destinados a transformar barrios, mejorar equipamientos, modernizar infraestructuras y preparar Zaragoza para los retos del futuro, todo ello sin subir los impuestos a los zaragozanos.

El presupuesto crece en torno a un 6% respecto al ejercicio anterior, mantiene una política fiscal prudente que protege a familias, autónomos y empresas, apostando por la gestión eficiente, el control del gasto y prioriza las inversiones necesarias para la ciudad.

Entre las principales líneas de actuación destacan las inversiones en seguridad, cultura, sostenibilidad, movilidad, limpieza urbana y equipamientos deportivos y sociales en los barrios. Además, estos presupuestos refuerzan las políticas sociales hasta alcanzar las mayores cuotas de protección social de la historia reciente de Zaragoza, superando los 100 millones de euros de ayudas y atención a las personas más vulnerables, mayores, familias con dificultades y ciudadanos en riesgo de exclusión.

Junto al acuerdo entre PP y Vox para aligerar la estructura administrativa, ambos grupos municipales han pactado recientemente la modificación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para adaptar su aplicación a criterios estrictamente vinculados al estado real de la calidad del aire, pero sin renunciar a los 22 millones de euros en ayudas al transporte público de los años 2025 y 2026 vinculadas a la implantación de esta normativa impulsada por el Gobierno de España.