PP y Vox rechazan guardar un minuto de silencio en las Cortes de Aragón por Maricarmen, a propuesta del PSOE

Archivo - Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría parlamentaria en las Cortes de Aragón, PP-Vox, ha rechazado guardar un minuto de silencio, en la sesión plenaria que se celebra este jueves, por la vecina de Madrid Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles en un centro hospitalario tras ser desahuciada de su vivienda. El PSOE había propuesto esta iniciativa a primera hora de la mañana.

Fuentes del PSOE han indicado a Europa Press que la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón se ha reunido a primera hora de este jueves para debatir y votar esta propuesta de su secretaria general y portavoz parlamentaria, Pilar Alegría, votando a favor PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, mientras que PP y Vox han votado en contra, por lo que la iniciativa ha sido desestimada y no se ha realizado el minuto de silencio.

Desde el PSOE han apuntado que "Maricarmen se ha convertido en un símbolo del problema de la vivienda" y que Pilar Alegría ha planteado el minuto de silencio "como muestra de respeto y humanidad".

Asimismo, fuentes del PP han señalado a Europa Press que este grupo ha dado el pésame por el fallecimiento de Maricarmen Abascal, pero han votado en contra al considerar que este asunto no debe elevarse al ámbito institucional, como tampoco ocurre en otros casos.

Durante el primer debate de la sesión plenaria, sobre la mujer rural, la diputada de CHA Mary Carmen Bozal ha expresado que "Maricarmen defendió su casa y su derecho a quedarse, representando la lucha de tantas personas por un derecho tan básico como tener un techo y poder llamarlo hogar", añadiendo que "Maricarmen se ha muerto fuera de su casa".