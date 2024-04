PP y VOX rechazan la petición de la oposición de cese de Nolasco por sus declaraciones contra el islam

ZARAGOZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves la petición de PSOE, CHA, Teruel Existe, Podemos e IU de cese inmediato del vicepresidente primero del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, por las declaraciones que realizó el 13 de febrero contra el islam. PP y VOX han votado en contra, mientras que el PAR se ha abstenido y los partidos proponentes lo han hecho a favor.

Los partidos que han presentado esta proposición no de ley han solicitado el cese de Nolasco "por alentar el odio contra el Islam con sus palabras e incitar a la xenofobia, así como por sus reiterados exabruptos y declaraciones públicas contra la inmigración, utilizando su condición de miembro del Gobierno de Aragón para alentar la división, la intolerancia y el odio en nuestra comunidad".

El portavoz adjunto del PSOE, Darío Villagrasa, ha afirmado que "la conducta del vicepresidente primero es de las más cobardes que se recuerdan en el Parlamento", ya que no ha intervenido ni ha comparecido para hablar sobre este asunto, como le exigió la oposición.

Se ha dirigido a los diputados de VOX para señalar que "les dijeron que esa Vicepresidencia era transversal, pero no les dejan hablar de casi nada, necesitan llamar la atención y utilizan los discursos de odio a los inmigrantes para captar el foco, nada propio de un cargo público", añadiendo: "No solamente son voceros de su propio partido, también representan a la sociedad aragonesa y la sociedad se avergüenza de sus comportamientos".

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha considerado que Nolasco pretende "abrir una batalla cultural que puede dar lugar a conflictos que ni se imagina, en la línea de buscar el conflicto en busca de notoriedad". "Las sociedades modernas son ya pluriconfesionales", ha aseverado.

En representación de CHA, José Luis Soro ha espetado a Nolasco que "habla del islam, que es una religión, no de la yihad, que es terrorismo", añadiendo que "el daño que está haciendo la extrema derecha no es casual". "Este debate no va de religión, va de libertad religiosa", ha puntualizado.

Para el diputado de Podemos, Andoni Corrales, "es inasumible que representantes democráticos de la ciudadanía y del Gobierno de Aragón hagan estas declaraciones", recalcando que "España es un Estado democrático y aconfesional".

Desde IU, Álvaro Sanz ha rechazado "los discursos de odio, machistas, revisionistas de la historia y reaccionarios" de VOX, que "han anidado" en el Gobierno de Aragón, emplazando a "poner coto a esta situación".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha dicho que Nolasco "se equivocó" y debe pedir disculpas porque "ofende a mucha gente con esas declaraciones", aunque se ha abstenido en la votación de la propuesta de cese.

PURO TEATRO

La parlamentaria popular Carmen Herrarte ha espetado a los grupos proponentes: "Lo suyo es puro teatro" porque "han montado un numerazo para evitar que se hable de lo que está haciendo", añadiendo que "Lambán es un costalero de Sánchez" y los diputados del PSOE "también".

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha dicho: "A llorar a la llorería" y ha defendido a Nolasco por "alertar de la propagación del yihadismo y la relación de la inmigración ilegal con la entrada de elementos radicales, como reconoce el Ministerio del Interior".