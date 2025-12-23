PP y Vox reprueban la actitud "hipócrita" del PSOE y Alegría por el caso Salazar

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP que ha apoyado Vox, mientras que el PSOE ha votado en contra y ZeC, se ha abstenido, en la que se reprueba la actitud "hipócrita" del PSOE y de la hasta ahora portavoz del Gobierno de España, la exministra, Pilar Alegría, por "tolerar y proteger internamente" a personas acusadas de acoso sexual, como en los casos de Francisco Salazar y Antonio Navarro, mientras mantiene en la esfera pública un discurso "propagandístico" de defensa del feminismo y de los derechos de las mujeres.

Asimismo, ha prosperado otro apartado en el se reprueba la "mala gestión" de las denuncias por acoso sexual en el seno del PSOE, caracterizada por la "falta" de respuesta, protección a las denunciantes, "opacidad" y "ausencia" de medidas cautelares frente a los cargos señalados y los retrasos "injustificados" en la tramitación de los expedientes.

El tercer epígrafe que ha salido adelante con el mismo resultado en la votación exige al PSOE que "inmediatamente haga públicos de manera íntegra y sin censuras", los informes de investigación interna relativos a los casos de presunto acoso sexual de los casos 'Salazar y Torremolinos', en aras de la transparencia y el respeto a las víctimas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha criticado que la izquierda ha intentado socializar el machismo y el acoso sexual por estadísticas, pero "lamentablemente no esta igual de repartido entre todos los hombres y partidos políticos, sino concentrado en la izquierda y en concreto en el PSOE" con el 'caso Salazar' y en otras autonomías.

Chueca ha explicado que la moción es para reprobar a Alegría que se fue a comer con un presunto "acosador sexual" después de que compañeras socialistas lo denunciaran y "lejos de ponerse del lado de ellas se fue a comer y estuvo buscando a ver las mujeres que se habían atrevido a decir que había un acosador sin actuar en pro del feminismo, sino de su beneficio. "No den lecciones porque aquí no todos somos iguales".

GRUPOS

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha calificado de "repugnante" las conversaciones entre el exasesor Koldo García y el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y también lo que hizo el exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, porque "no es digno de un partido que se dice feminista" para aclarar que el conocer estos hechos no debilita el feminismo, sino que "rompe el silencio que lo asfixia".

A su parecer, "es reflejo de la sociedad que es machista y hay partidos que han llevado en listas a condenados por violencia machista como Vox en Valencia", ha citado. El patriarcado es un sistema político que afecta a toda la sociedad por eso es "grave" que haya partidos que nieguen la violencia machista y "eso es ser cómplice y ser un peligro para las mujeres", ha manifestado Elena Tomás.

La concejal de Vox, Eva Torres, ha criticado que al PSOE cuando le afectan las denuncias "llegan los silencios y expedientes que desaparecen, pero no son fallos informáticos, sino encubrimientos y consecuencia de una sistema diseñado para proteger al partido, un sistema lento y opaco. Mientras Alegría mira para otro lado y continúa dando lecciones en una actitud indigna e impropia de quien dice defender los derechos de la mujer". A ZeC le ha dicho que es la "mentira ideológica" porque calla ante escándalos de su entorno.

"Niego --ha dicho Torres-- el machismo estructural y que la sociedad sea machista y que el hombre por ser hombre sea un presunto agresor". A la portavoz de ZeC le ha preguntado que si le importan las mujeres "por qué promueve la inmigración de una cultura en la que la mujer está sometida. Son hipócritas", ha zanjado.

También ha arremetido contra el PP porque a su parecer llega "tarde y solo cuando hay rédito político, sino no habría mirado para otro lado porque han compartido la ideología de género y ahora quiere ser el adalid de la decencia y mientras las víctimas esperan justicia".

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha recalcado que los mayores avances en igualdad han sido de gobiernos socialistas. Ha elogiado el proceder del PSOE porque "apartó a Salazar y Pilar Alegría pidió perdón". Ha preguntado qué protocolos de prevención de agresiones sexuales hay en el PP o en Vox para enfatizar: "no nos van a dar lecciones de igualdad", ha concluido.