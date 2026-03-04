La presidenta de las Cortes de Aragón inicia este viernes la ronda de consultas con los partidos

La nueva presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, durante el pleno constitutivo de la XII legislatura de las Cortes de Aragón, a 3 de marzo de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Las Cortes de Aragón celebran la sesión constitutiva de la XII leg - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, abrirá este viernes la ronda de consultas con las fuerzas políticas con representación parlamentaria para proponer un candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento del artículo 215 del Reglamento de las Cortes de Aragón, que establece el procedimiento para la concreción de la propuesta en un plazo máximo de diez días a partir de la constitución de las Cortes de Aragón.

En este sentido, la XII Legislatura de la institución parlamentaria aragonesa inició su andadura ayer día 3 de marzo, con el juramento o promesa de los 67 integrantes del arco parlamentario y la elección de la Mesa de las Cortes de Aragón.

El primer encuentro será este viernes, 6 de marzo, con IU-Movimiento Sumar, a las 10.00 horas. Posteriormente, la ronda de consultas continuará el lunes 9 con Aragón Teruel Existe; el martes 10, será el turno de CHA; el miércoles 11, tendrá lugar la reunión con VOX; el jueves 12, se reunirá con el PSOE; y el viernes 13, con el Partido Popular.