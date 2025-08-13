El presidente aragonés pide extremar la precaución durante la ola de calor para evitar incendios

HUESCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha felicitado de que la Comunidad no haya sufrido todavía incendios importantes en lo que va de verano, como los que están azotando actualmente a otras regiones o los que se han generado en años anteriores, pero ha insistido en hacer un llamamiento a la precaución y a extremar el cuidado tras seis días de ola de calor y la previsión de que se mantenga al menos hasta el próximo lunes.

"Estos días son especialmente complicados desde el punto de vista de los incendios y hay que pedirles por favor a todos los aragoneses que tengan especialmente cuidado a la hora de disfrutar de nuestros bosques y de nuestros montes", ha advertido Azcón en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las Fiestas de San Lorenzo de Huesca.

Con respecto al operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Aragón, ha ensalzado que este es el primer año en el que todas las brigadas tienen un contrato "de todo el año".

"Por primera vez en Aragón las brigadas forestales, y gracias a este gobierno, están contratadas durante los 12 meses del año", ha remarcado el presidente, recordando que los anteriores gobiernos "había unos cuantos meses en los que los mandaba al paro".

"Es uno de los objetivos que teníamos y que hemos cumplido", ha dicho, subrayando que los incendios "son un drama desde todos los puntos de vista", tanto el medioambiental como el humano, por todas las pérdidas que producen, o el emocional, en los municipios afectados por el fuego.

"Por eso, nosotros, siempre que hemos podido, hemos ofrecido los medios contra incendios del Gobierno de Aragón a las Comunidades Autónomas que eran limítrofes", ha reivindicado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha recordado que se ofreció esta ayuda en su momento a Cataluña, al igual que estos días se ha hecho lo propio con Navarra para la extinción del incendio declarado en Carcastillo.

Ha remarcado que Aragón "ofreció la solidaridad como no puede ser de otra forma" y ha añadido: "Ojalá no nos toque tener que pedirla a nosotros".

Por último, tras recalcar que los incendios son "una desgracia" contra la que "hay que trabajar muy duro", ha agradecido la labor que realizan tanto los bomberos como las brigadas forestales.