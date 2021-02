El presidente de Auren, en Congreso de RS: "La RSC debe comenzar mirando hacia dentro, hacia trabajadores de la empresa".

ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Auren, Javier Cantera, ha considerado que "la Responsabilidad Social Corporativa debe comenzar mirando hacia dentro, hacia los trabajadores de la empresa". Así lo ha dicho en su intervención en la 7º edición del Congreso Internacional de Responsabilidad social, desarrollado en la Sede que Caja Rural de Aragón en Zaragoza.

Para Cantera, el Objetivo 8 de los ODS es sobre el trabajo decente y crecimiento económico" y "ahí ya se plantea --ha continuado-- uno de los elementos fundamentales: muchas veces, cuando nos planteamos temas de RSC no pensamos que lo primero que hay que hacer al abordar cualquier aspecto de la RSC es la gestión de las personas de la propia empresa y la gestión de tu responsabilidad hacia las obligaciones y derechos laborales de tus propios trabajadores".

El presidente de Auren ha cifrado en cuatro los ámbitos que hay que tener en cuenta cuando se habla de RSC y de empleo, que son los siguientes: RSC sobre el empleo, donde en el trabajo interno uno de los elementos fundamentales es claramente la desigualdad salarial. "Ahora mismo tenemos un gran avance en España con la nueva legislación sobre desigualdad; o las oportunidades a los jóvenes con su integración en las organizaciones; y la prevención de riesgos laborales. En el empleo más cercano a la empresa hay que hablar del empleo juvenil y los inmigrantes", ha sostenido.

También en la Responsabilidad Social con el respeto de los derechos humanos. Aquí Cantera ha puesto como ejemplo el norte de Marruecos, donde han muerto varias personas por condiciones inhumanas, que trabajaban para empresas occidentales.

Ha añadido que también hay que tener en cuenta la calidad de vida laboral, donde entra en juego el ámbito de la conciliación, y la economía informal, y el empleo integral asociado.

DUALIDAD DEL AUTÓNOMO

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que en el autónomo se da una doble dualidad: la de persona que presta unos servicios para una empresa para la que trabaja de forma predominante, y el autónomo empleador, que tiene compromiso con sus trabajadores y con posibilidad de subcontratar a otros autónomos.

"Lo que aplicamos a nuestra empresa -- ha manifestado-- hay que aplicarlo a las empresas que trabajan para ellos. Un ejemplo: el sello de calidad, si lo tenemos, buscar que toda la cadena lo tenga. Que tenga ese modelo de empresa socialmente responsable". "El compromiso empresarial con los ODS va en ese sentido", ha finalizado.

CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD COMO UN TODO

Por su parte, el coordinador de UGT, Alberto del Pozo, ha afirmado que "hay que partir del punto de vista de que el concepto de responsabilidad se debe entender como un todo". "No podemos admitir disociaciones en el comportamiento de la cadena de suministro de una empresa", ha apostillado.

"No se puede ser responsable en términos verdes pero mantener actuaciones que potencien un modelo laboral económico o social empobrecedor; no podemos admitir que una empresa tenga unos estándares elevados con sus trabajadores pero que ella no cumpla, o que presione para que las empresas que estén por debajo en la cadena de suministro estén obligadas a competir, lo que les lleva a la precariedad laboral, que acaban rompiendo esa cadena de responsabilidad que necesitamos", ha sostenido.

Según Alberto del Pozo, ser responsable implica apoyar conjuntamente, "como si fuéramos todos uno, empleo decente en tu empresa y también en las de fuera; implica apoyar una fiscalidad justa en tu empresa pero también en el sistema global; implica salarios suficientes en todo el sistema productivo; una protección social extensa e inclusiva; diálogo social no sólo en la negociación colectiva en tu empresa sino en todos los niveles".

"La decencia para las empresas, como para las personas, no es una opción ni puede parcelarse, es una obligación y debe ser global. En este sentido tenemos que trabajar todos conjuntamente", ha considerado.

COMPARTIR LA RS

Desde Mercadona su directora de Diversidad, Elena Ribelles, ha

indicado que "para Mercadona es importante compartir la RS desde el punto de vista de todos los grupos de interés". "Desde el jefe, que es como denominamos a nuestros clientes, los trabajadores, que son nuestro principal activo, los proveedores, la sociedad y el capital".

"Para nosotros es importante captar esas necesidades y poder satisfacerlas", ha concluido.