El presidente Azcón firma la comunicación a Su Majestad el Rey de su toma de posesión

El presidente Azcón, en la firma de la carta a S. M. El Rey en la que da cuenta de su toma de posesión. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha firmado este jueves la carta de comunicación a Su Majestad el Rey en la que informa de su toma de posesión como jefe del Ejecutivo autonómico además de otros dos documentos protocolarios dirigidos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al presidente del Senado, Pedro Manuel Rollán.

La rúbrica, que se ha materializado en el despacho de Presidencia del edificio Pignatelli, ha estado precedida del acto protocolario de toma de posesión celebrado en el palacio de La Aljafería.

En una misiva dirigida al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino, Azcón muestra su "testimonio de lealtad a la Corona" y su "compromiso para seguir trabajando desde Aragón en el firme empeño de servir a los ciudadanos desde la defensa de los legítimos intereses del pueblo aragonés".

"Nuestra tierra seguirá --asegura el presidente aragonés-- junto a los demás pueblos de España, en la noble tarea de progresar juntos".

Por ello, le manifiesta su "respeto y solidaridad" con las demás comunidades autónomas de la nación.

Al presidente del Gobierno de España, le traslada su acceso a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y le manifiesta que su acción de gobierno, "siempre al lado de la legítima defensa de los intereses de los aragoneses, a los que me debo", subraya Azcón, "respetará en todo momento el bien superior de perseverar en el imprescindible compromiso con los intereses generales de nuestra nación".

En la carta dirigida al presidente del Senado, el presidente aragonés le comunica "el respeto y el trabajo compartido que hemos de llevar adelante con los demás territorios de España", igualmente "desde la legítima defensa de los intereses del pueblo aragonés".