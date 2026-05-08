El presidente Azcón reivindica que "Europa ha de ser una garantía de igualdad de oportunidades"

1085290.1.260.149.20260508122402 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto institucional por la conmemoración del Día de Europa celebrado este viernes en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha celebrado este viernes el Día de Europa con un acto institucional en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli en el que el presidente autonómico, Jorge Azcón, ha definido el hecho europeo como "un símbolo que nos hace más fuertes en la búsqueda de una sociedad mejor y con más oportunidades para todos".

Azcón ha leído una declaración institucional en defensa del proyecto europeo, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

"Aragón se reconoce, de manera clara, en el proyecto de construcción de este gran espacio que es la Europa unida en la diversidad basada en la democracia, las libertades y la convivencia", ha manifestado el presidente aragonés.

Por ello, ha defendido, "una España europea en plenitud nunca podrá serlo si las libertades están sometidas al quebranto interesado del Estado de derecho por quienes buscan privilegios de unos territorios frente a otros. Europa ha de ser una garantía de igualdad de oportunidades", ha subrayado.

El acto ha recordado el papel de algunos de los padres fundacionales del proyecto comunitario y ha mostrado testimonios de diferentes ciudadanos europeos sobre qué significa para ellos la unión de naciones del Viejo Continente. Además escolares de los centros zaragozanos CEIP Puerta Sancho y Compañía de María han descubierto un gran mapa de Europa sobre el suelo de la Sala de la Corona y han ido colocando las banderas de los diferentes países que la integran.

El líder del Ejecutivo aragonés ha recordado la firma de adhesión de España y los atentados perpetrados por ETA en un intento de la banda terrorista de que ese momento fuese recordado por la barbarie y no por el paso histórico que supuso para el país.

Un país en el que Aragón, ha trasladado, es "un factor de cohesión y un espacio político clave en la consecución de los objetivos de desarrollo que España tiene como país".

En un manifiesto de diez puntos, Azcón ha resaltado como valores compartidos por Aragón y Europa "la unión en una diversidad basada en la democracia, las libertades y la convivencia" y la voluntad de los aragoneses de pertenecer a ese gran territorio europeo "que por geografía, por historia y por valores es nuestro entorno natural".

NECESARIA IGUALDAD ENTRE INDIVIDUOS Y TERRITORIOS

"Como siempre ha hecho Aragón, ha proclamado, comprometemos nuestro esfuerzo y nuestra razón para seguir aportando nuestras mejores prácticas políticas de convivencia para que la unidad de España sea garante, precisamente, de la unidad de Europa. Frente a quienes quieren dividirnos, nosotros afirmamos la inquebrantable unidad de los territorios de España", ha destacado Azcón.

En ese sentido, ha asegurado que los aragoneses "militan con convicción" en los objetivos de Europa que, ha recordado, fueron respaldados con "un amplio consenso político y social" y ha llamado a seguir cultivando "entornos de convivencia basados en el respeto a las generaciones venideras".

Para ello, ha estimado como imprescindible la defensa firme de la igualdad entre individuos y entre territorios, "que sea una línea insustituible de actuación en las instituciones de la Unión Europea y de cada uno de los gobiernos de los países que la integran".

Además, se ha acordado de los hombres y mujeres "que tanto se esforzaron por dejarnos este valioso legado de paz, de prosperidad y de entendimiento como cauce de progreso" y ha invocado a "la justicia como bien superior, por encima de cualquier anhelo personal orientada a la defensa de los derechos humanos y al noble fin del interés general de los ciudadanos".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha remarcado la "ineludible obligación" de las instituciones europeas y de las españolas "de no perder de vista a sus ciudadanos. Construir una unión más fuerte solo es posible si nuestra prioridad son los hombres y mujeres de Europa", ha considerado. Y ha animado a la ciudadanía "a exigir el avance de la cohesión social sin reblar ante las injusticias que abogan por un reparto de la riqueza privilegiado para alguna de las partes". Porque, ha advertido, "sólo creceremos todos juntos si comprendemos que la prosperidad únicamente es posible en una Europa compartida que debe garantizarlo".

Asimismo, el manifiesto institucional ha convocado a la ciudadanía aragonesa "a conmemorar el Día de Europa y a hacerlo sabiendo que defiende la cohesión, la justicia y la paz como camino que nos lleva al progreso juntos".