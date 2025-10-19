Presidente de la Cámara de Cuentas presenta el informe sobre la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria

El presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, en una comparecencia parlamentaria anterior. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas acoge este lunes 20 de octubre, una vez concluya la Comisión de Hacienda, la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, en relación con el Informe del análisis presupuestario, económico y financiero y, en especial, del régimen de personal y contratación de la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón, ejercicios 2020 a 2023.

Después, se procederá a elaborar el Informe de fiscalización del análisis presupuestario, económico y financiero y, en especial, del régimen de personal y contratación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, ejercicios 2020 a 2023.

Previamente, a las 10.00 horas, tendrá lugar la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, en la que se procederá al debate y votación de una moción y una proposición no de ley.

Desde el PSOE, presentarán una moción con relación a la política general en materia de gestión y control del Presupuesto en situación de prórroga presupuestaria y, en particular, sobre las subvenciones nominativas y transferencias para el ejercicio 2025.

Por parte de Vox, defenderán una iniciativa sobre el cumplimento de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En última instancia, la Mesa ampliada de Hacienda se reunirá para planificar futuras actividades de la Comisión.