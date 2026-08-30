El presidente de la Casa de Melilla teme que se enquiste la situación en Ceuta: "Hay sensación de inacción"

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta,donde permanecen aún cientos de inmigrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. - Marcos Moreno - Europa Press

ZARAGOZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza, Manuel Trejo, ha alertado de que se enquiste la situación en Ceuta tras la entrada masiva de miles de personas inmigrantes el pasado 30 de julio, de las que una parte permanece en la ciudad autónoma de manera irregular y ha asegurado que la sensación es de "inacción".

Según los últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que continúan en Ceuta, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes. Estas cifras son las aportadas en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que compareció este viernes para dar explicaciones sobre su gestión tras la entrada masiva de extranjeros a Ceuta el 30 de julio.

"Lo que aparentemente se ve es una inacción. Aquí no pasa nada, aquí nadie hace nada, aquí nadie dice nada", ha expresado Manuel Trejo para añadir que los gobiernos de las ciudades autónomas, tanto Ceuta, como Melilla, "se han quedado abandonados y esa es la sensación".

Sobre el futuro inmediato, Trejo ha estimado que "tiene toda la pinta de estar enquistado". "Échale hilo a la cometa hasta que la cosa se olvide o hasta que espero que no sean otro tipo de estrategias o geoestrategias. Eso es lo que yo supongo por lo que está pasando ahora. No sé si cambiaran las tornas porque cambiarían las circunstancias, pero, ahora mismo, la sensación es de inacción y nada. O sea, todo lo que se está haciendo no sirve para nada", ha resumido.

ESPAÑOLIDAD

En declaraciones a Europa Press ha señalado que lo ocurrido en Ceuta y lo que está pasando su población "hay que vivirlo, hay que estar ahí" al describir que es una ciudad pequeña, al igual que Melilla.

"Ya, de por sí, estás encerrado en un sitio pequeño que sí, que tiene todos los servicios, que está muy bien, que es una ciudad normal y corriente, como otra ciudad española, pero, claro, si encima te invaden y no tienes posibilidad de salir, desarrollarte y demás, pues, lógicamente, la gente que estalla. Es normal", ha reconocido.

Durante el episodio del islote de Perejil "se sintió de nuevo el apoyo del Estado a estas dos ciudades, pero la sensación de abandono ha existido siempre. No sé por qué", ha lamentado.

La proximidad de la frontera y de Marruecos "nos ha hecho que se arraigue mucho más en nosotros el sentimiento de españolidad que existe entre melillenses y ceutíes", ha aseverado.

ENVALENTONAN

Trejo ha comentado que le resulta "extraño" que algunos de los inmigrantes irregulares que siguen en Ceuta "sean capaces ya de meterse directamente con el ejército" para considerar que "no puede ser que la patrulla fuera totalmente desarmada".

"La emboscada a la patrulla militar me parece extremadamente grave. No sé quien lo tendrá que juzgar, si un consejo de guerra al afectar a militares o la justicia civil. No lo sé, pero, desde luego me parece extremadamente grave", ha abundado.

"Sé que si a estos --por los atacantes-- les das un poquito del dedo, te cogen el brazo y hay que tenerlos muy bien y muy amigos, pero marcando las distancias y marcando cada uno su territorio. Y si no pasa nada y si todo sigue igual, pues estos se van a ir haciendo cada vez más fuertes", ha avisado.

UNIÓN DE TODOS

Para el presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza la solución pasa primero por "mostrar una unión de todos los españoles" y que en las concentraciones convocadas el 2 de septiembre "se vea clara una defensa de la soberanía de España y de la proximidad de los españoles con Ceuta. Creo que eso es fundamental".

Ha instado a los ciudadanos a que acudan a las respectivas concentraciones convocadas en las principales ciudades de España, que en el caso de Zaragoza estará encabezada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El motivo de esta convocatoria es "defender tu casa y decirles a los ceutíes que estamos con ellos, que no les abandonamos y que nos solidarizamos con la situación que tienen en este momento y que podría llegar a pasar también en Melilla, aunque con más dificultad" por las condiciones orográficas. "Lo que se pretende es solidarizarnos con el pueblo ceutí, nada más".

Trejo ha opinado que el desconocimiento por parte de los peninsulares es uno de los problema de estas dos ciudades autónomas, "nuestras, de todos los españoles, no solo los que no hemos nacido allí, sino de todos los españoles". Ha instado a que los españoles conozcan estas dos ciudades para que las quieran, al argumentar que "las cosas que no se conocen, no se quieren".

Hay que conocer Ceuta y Melilla, hay que saber lo que hay en cada una, ha propuesto para comentar orgulloso que Melilla es la segunda ciudad modernista de España con 600 edificios de este estilo arquitectónico.

"Es una preciosidad de ciudad. Todos los que van allí y no la conocen se quedan admirados. Si no lo conoces, no lo quieres. Lo que hay que tener es ese sentimiento nacional de que eso es nuestro. Es como un pedazo de tu casa, la habitación de tu hijo y tienes que observarlo como tal. Es el sentimiento de que es tuyo porque estoy convencido de que, aquí en la península, hay gente a la que da igual, cuando es tuyo y hay que tener ese sentimiento de posesión y de nacionalidad, que se logra sabiendo y queriendo conocer. Nada más", ha concluido.