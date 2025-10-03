El presidente del Ejecutivo afirma que "la auténtica amenaza" para el territorio es el recorte de la PAC

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este viernes que "la auténtica amenaza que tienen los pueblos de Aragón es el recorte de la PAC" y ha avanzado que dentro de dos semanas viajará a Bruselas para defender la introducción de "criterios de despoblación" en la Politica Agraria Común.

"Si el recorte que se está anunciando en la Política Agraria Común se convierte en realidad, las políticas de despoblación van a tener el mayor problema que hemos conocido, mucho más importante de lo que estamos hablando en la actualidad", ha aseverado Azcón, en respuesta a una pregunta del portavoz de Aragón-Teruel Existe, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

"La despoblación tiene que formar parte de los criterios con los que se decide la política agraria común", ha considerado Azcón, observando: "Si no se tienen en cuenta los criterios de despoblación para distribuir los fondos entre las comunidades autónomas con el sistema de financiación, salimos perdiendo; exactamente igual que es de justicia que la despoblación cuente en la política agraria común".

Azcón, ha realzado las inversiones que la Administración aragonesa está llevando a cabo en el territorio para luchar contra la despoblación como "no se venía haciendo antes". Ha respondido a una pregunta del portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte.

En su intervención, Azcón ha dejado claro que la lucha contra la despoblación es "una de las líneas estratégicas" de su Gobierno y ha considerado que las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo anterior "no han tenido mucho impacto" presupuestario.

El jefe del Ejecutivo autonómico no descarta realizar políticas de desgravación fiscal "en ninguno de los casos", pero prioriza la inversión en zonas despobladas y ha dejado claro que el Gobierno regional está invirtiendo más en vivienda, carreteras y transporte, y alcanzando acuerdos con las diputaciones provinciales.

FISCALIDAD DIFERENCIADA

Guitarte ha preguntado a Azcón cuántas personas se han acogido a los beneficios fiscales recogidos en la Ley de Dinamización del Medio Rural en Aragón y si se han cumplido los objetivos previstos. Ha recordado que este jueves el Parlamento ha aprobado una propuesta de resolución para bonificar un 25% el tramo autonómico del IRPF para quienes viven en municipios pequeños y en proceso de despoblación: "Esperamos que lo cumpla, es un mandato de esta cámara".

"Queremos un Estado solvente económicamente y fuerte para poder aplicar las políticas de cohesión territorial, un objetivo prioritario de interés general", ha continuado Guitarte, preguntando a Azcón "qué medidas va a tomar para aplicar una fiscalidad diferencada en la lucha contra la despoblación".

Guitarte no habla de rebajas fiscales "porque sí", sino porque "tienen un objetivo social, económico y territorial de luchar contra esa despoblación y lograr un desarrollo en equilibrio", recalcando que "la fiscalidad es una palanca útil, demostrada durante muchos años, contra la despoblación" y que "ha de ir acompañada" de otras medidas en sanidad, vivienda, transportes y telecomunicaciones, lo que compete a las Administraciones públicas.

"A diferencia de Aragón, la ley de Castilla-La Mancha creó unos beneficios fiscales significativos, los de Aragón son meramente testimoniales, no sirven para nada ni han estimulado nada" ya que "allí creaban una desgravación fiscal de entre el 15% y el 25% en la cuota del IRPF en el tramo autonómico por residir de manera efectiva en municipios con riesgo de despoblación menores de 5.000 o de 2.000 habitantes. 5.000 era el 15%, 2.000 el 25%, o bien una desgravación del 15% sobre las cantidades invertidas en vivienda", ha continuado el portavoz de Aragón-Teruel Existe.

"La cuestión es si el Gobierno de Aragón está dispuesto a liderar esta reforma legal y a aplicar esta política de fiscalidad diferenciada, y si los grupos parlamentarios también estamos dispuestos a impulsar esta política desde esta cámara", ha terminado Guitarte.