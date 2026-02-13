El presidente de la RFEF visita las obras del estadio Ibercaja Romareda que ratifica la solidez como sede mundialista

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, visita el avance de las obras del futuro estadio Ibercaja Romareda en Zaragoza, con el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano - DANI MARCOS

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha visitado el avance de las obras del futuro estadio Ibercaja Romareda, en un recorrido técnico que ha servido para comprobar 'in situ' la evolución de una infraestructura clave para España en el Mundial FIFA 2030.

Durante la visita, el máximo mandatario federativo ha estado acompañado por una nutrida representación institucional y técnica, entre ellos el interlocutor de Zaragoza como sede del Mundial 2030, Víctor Serrano; el gerente de la sociedad La Nueva Romareda, Martín Fuica; el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate; así como por el equipo de arquitectos e ingenieros de IDOM, firma encargada del diseño y dirección del proyecto, que está siendo ejecutado por la UTE OHLA y Altuna y Uria.

Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido la revisión de la evolución de los trabajos en los que Louzán ha podido "verificar que el plan avanza según lo previsto, cumpliendo con los hitos marcados, en unas obras que se han dividido en diez sectores y progresan adecuadamente", ha destacado Víctor Serrano.

Este avance "a buen ritmo" no solo garantiza la finalización del estadio en los plazos previstos antes del Mundial, sino que asegura la implementación de las soluciones constructivas más innovadoras.

La nueva Ibercaja Romareda se construye bajo premisas de máxima calidad y sostenibilidad, diseñada específicamente para cumplir con la exigente normativa de la FIFA para eventos de esta envergadura.

El objetivo es "dotar a Zaragoza de un estadio de alta gama, capaz de albergar partidos de máxima exigencia internacional y ofrecer una experiencia inigualable a aficionados y deportistas, así como crear un equipamiento multidisciplinar que sea un faro arquitectónico para diversos eventos y actividades", ha expresado Víctor Serrano.

IMPACTO ECONÓMICO

La visita ha puesto de relieve, una vez más, "el modelo de colaboración institucional que define la candidatura zaragozana y la sintonía entre las diferentes administraciones, siendo un activo fundamental que hace de Zaragoza una sede sólida y comprometida", ha apostillado Serrano.

"La coordinación que estamos viendo aquí, sumada a la seriedad en la ejecución de la obra, demuestra que Zaragoza es una apuesta segura", ha destacado durante el encuentro el interlocutor de la sede zaragozana.

La capital aragonesa no solo ofrece "un proyecto arquitectónico viable y moderno", sino que "transmite la imagen de una sede firme, responsable y totalmente enfocada en el éxito organizativo del Mundial 2030", ha abundado Serrano.

Los primeros estudios, ha recordado Serrano, "sitúan el impacto económico global de ser sede mundialista, entre los ingresos directos, indirectos e inducidos, en una horquilla de 350 a 500 millones de euros para la ciudad de Zaragoza a través de inversión, impacto turístico y gasto de los visitantes, creación de empleo, valor de marca, imagen y marketing para la ciudad, y el legado".

Con este nuevo paso, "Zaragoza reafirma su compromiso con el fútbol nacional e internacional, demostrando que la nueva Ibercaja Romareda será mucho más que un estadio: será el símbolo de una ciudad preparada para acoger un evento mundial de primera magnitud, dejando un legado de modernidad y deporte para las futuras generaciones", ha resumido el también consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda de la capital.