El presupuesto de Zaragoza de 2026 recoge 235 millones para "avanzar hacia una ciudad más sostenible"

Archivo - La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.

El Gobierno de Zaragoza plantea destinar, en su proyecto de Presupuesto Municipal de 2026 un total de 234,98 millones de euros al Área de Medio Ambiente y Movilidad, lo que supone un incremento del 5,63% respecto al ejercicio anterior. Este aumento, muy superior al registrado en 2025, refleja una apuesta decidida del Gobierno municipal por avanzar hacia una ciudad más sostenible, habitable y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

El presupuesto introduce un reequilibrio interno de las partidas, alineado con las prioridades estratégicas del área y con la creciente demanda de servicios públicos de calidad en ámbitos como los espacios verdes, la movilidad sostenible, la limpieza urbana y la protección animal.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que "estas partidas demuestran, con claridad, la apuesta decidida del Gobierno de Zaragoza por reforzar servicios públicos esenciales, como la movilidad, la limpieza o la conservación de las infraestructuras verdes.

Asimismo --ha añadido-- servirán para afrontar el reto de ofrecer a los zaragozanos una ciudad cada vez más sostenible y amable, incrementando ese nivel de calidad de vida que nos convierte en una referencia para otras muchas ciudades de dentro y fuera de España".

En el apartado de Medio Ambiente, las partidas alcanzan los 4,03 millones de euros, un 12% más que en 2025, consolidando proyectos estratégicos de renaturalización y concienciación ambiental. Destaca el impulso al programa del Bosque de los Zaragozanos, que refuerza la creación de nuevos espacios naturales y zonas verdes.

PATIOS ESCOLARES

Asimismo, se incrementa de forma notable la inversión en la renaturalización de patios escolares, que duplica su dotación respecto a 2024, y se mantiene el esfuerzo en acciones de clima y salud, control ambiental y sensibilización ciudadana.

El presupuesto de Parques e Infraestructura Verde supera los 33,8 millones de euros, con un crecimiento cercano al 10%, consolidando la conservación y mejora de las zonas verdes como uno de los ejes centrales de la acción municipal.

Se refuerzan los contratos de mantenimiento, se incrementa la inversión en parques infantiles y espacios de juego, y se avanza en actuaciones largamente demandadas, como la reforma integral del Parque Tío Jorge, que contará conuna inversión conjunta superior a los 4 millones de euros en los próximos años.

También se destinan recursos a nuevos equipamientos, como el quiosco del Parque de la Aljafería, y a la consolidación de eventos de éxito como Zaragoza Florece. Del mismo modo, el Ayuntamiento se ha marcado como prioritaria la recuperación del Parque de Agua y, para ello, ha decidido destinar 350.000 euros en un plurianual para llevar a cabo las labores de mantenimiento y conservación de este importante pulmón de la ciudad, más allá del trabajo desempeñado para sacar adelante las contratas fracasadas en la postExpo.

MOVILIDAD

En Movilidad, el presupuesto se sitúa en torno a los 101 millones de euros, manteniendo un esfuerzo sostenido por una movilidad más eficiente, segura y sostenible. El transporte público concentra la mayor parte de los recursos, con un aumento del 6% para atender las nuevas bonificaciones.

Destaca la fuerte inversión en la electrificación de la flota de autobuses, que triplica su dotación, así como el crecimiento del nuevo Bizi eléctrico, cuya partida de explotación aumenta un 20 %.

El presupuesto también refuerza la seguridad vial mediante inversiones en semáforos inteligentes, pasos de peatones iluminados y estudios para dar continuidad a la Línea 1 del tranvía. En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa implementado su Plan Urbano de Seguridad Vial, el primero de estas características entre las grandes capitales españolas, con una inversión inicial de medio millón de euros.

Se realizarán inversiones en semáforos inteligentes, pasos de peatones iluminados, campañas de sensibilización e instalación de radares fijos hasta la puesta en marcha de medidas de refuerzo de la seguridad.

El área de Limpieza y Residuos experimenta uno de los incrementos más significativos, alcanzando los 94,2 millones de euros, un 13% más que en 2025. Aumentan de forma destacada las partidas destinadas a la limpieza viaria y a la recogida de residuos, reforzando la apuesta municipal por la limpieza urbana, el reciclaje y la economía circular.

Se consolida, además, el Plan Extraordinario de Limpieza en Zamoray-Pignatelli, como actuación prioritaria para mejorar la escena urbana y la convivencia en este entorno. Por último, el presupuesto refuerza de manera clara la protección animal, con un incremento del 20% en las partidas de la Oficina de Protección Animal y del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA).

Se mejora la dotación de medios, se incrementan los recursos para el proyecto CER, se duplican las subvenciones a entidades protectoras y se avanza en la modernización de las instalaciones, con el objetivo de mejorar el bienestar animal y la capacidad de respuesta del servicio.

En conjunto, el presupuesto de 2026 consolida una visión integral de ciudad, que sitúa la sostenibilidad ambiental, la movilidad responsable, la calidad de los espacios públicos y la atención a las personas y a los animales como pilares fundamentales de la Zaragoza del futuro.