Los primeros 55 jóvenes reciben la ayuda de 400 euros del Ayuntamiento de Zaragoza para cubrir gastos de emancipación

ZARAGOZA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda ha resuelto las primeras 55 ayudas para jóvenes destinadas a cubrir gastos de emancipación. La cuantía asciende a 400 euros por vivienda.

El Ayuntamiento de Zaragoza destina 188.000 euros a este proyecto, resultado de una enmienda al Presupuesto de 2022 del grupo municipal de VOX, al que se pueden sumar jóvenes menores de 35 años, según han recordado desde la entidad local.

La convocatoria está destinada a jóvenes, con el objetivo de cubrir los gastos iniciales que conlleva la puesta en marcha de una vivienda en alquiler. Pueden solicitar esta ayuda los jóvenes residentes en Zaragoza que hayan firmado un contrato de arrendamiento a partir de enero de 2022. Las solicitudes están siendo atendidas por riguroso orden de presentación.

REQUISITOS PARA BENEFICIARSE DE LA AYUDA

Desde el Consistorio zaragozano han recordado que los requisitos para beneficiarse de la ayuda son los siguientes: tener una edad igual o inferior a 35 años; que la vivienda objeto de arrendamiento esté situada en el municipio de Zaragoza, no tener una vivienda en propiedad en la capital aragonesa; ser titular del contrato de arrendamiento de vivienda para el que solicita la ayuda y haber formalizado dicho contrato a partir del 1 de enero de 2022.

También es necesario estar empadronado en la vivienda objeto de subvención; que los ingresos de la unidad de convivencia --conjunto de personas que habitan en la vivienda de forma habitual y permanente inscritos en el padrón municipal-- no pueden superar los 30.109,04 euros.

No puede tenerse parentesco, en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad, con el arrendador de la vivienda; no se admitirán los arrendamientos de uso distinto del de vivienda, como los de temporada o habitación, ni los contratos de subarrendamiento. Asimismo, la renta mensual del contrato no podrá superar la cantidad de 600 euros, excluidos los anejos y gastos de comunidad.

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD

La presentación de la solicitud debe presentarse online, a través de la web o la plataforma digital de Ayudas de Zaragoza Vivienda, 'www.fomentoalquilerjovenes.es'; excepcionalmente, la solicitud se puede realizar desde la sede de Zaragoza Vivienda, solicitando cita previa a través del teléfono '976405888'.

La información, detalles de requisitos, obligaciones, documentación en formato digital a presentar junto a la solicitud y cómo presentarla está disponible para su consulta en 'https://www.fomentoalquilerjovenes.es/'.