La prioridad del señor Azcón Quirón no es construir hospitales, sino centros comerciales para facturar"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y a su lado la candidata a las elecciones del 8F, María Goikoetxea, este viernes frente al Hospital Quirón Salud de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha acusado al presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a las elecciones del 8F, Jorge Azcón de impulsar "no la construcción de hospitales, sino de centros comerciales en los que la prioridad no es curar sino facturar".

Montero, acompañada de la candidata de Podemos Alianza Verde a los comicios del 8F, María Goikoetxea, y de varios militantes y simpatizantes de la formación morada, ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación junto a la entrada del Hospital Quirón Salud de Zaragoza, una nueva infraestructura sanitaria de carácter privado que se ha comprometido a convertir en pública.

"Con Podemos este hospital será público y creemos que todo el dinero público tiene que ir para lo público. Nos vamos a dedicar a cuidar la sanidad y la educación y que la gente tenga la tranquilidad de que cuando esté enferma tenga un sitio donde curarse. No tiene que entrar a un centro comercial en el que la prioridad va a ser facturar y no curar", ha sostenido.

Irene Montero ha defendido el valor de la sanidad pública, que a su juicio atraviesa ahora mismo en Aragón una situación "crítica" por la falta de personal, especialmente en el medio rural por la tensión a la que está sometida la atención primaria. Y para ello ha puesto como ejemplo las listas de espera de cinco meses para ver a un especialista. "Cada día que aumenta la lista de espera es un cliente nuevo para Quirón, esto no cae del cielo", ha sintetizado sobre "una política desarrollada por el PP y el señor Azcón Quirón", según les ha acusado.

Un "modelo privatizador" que para la candidata de Podemos Alianza Verde, María Goikoetxea, sigue el impulsado por la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "que prima los intereses económicos por encima de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas".

Goikoetxea ha asegurado que "con el dinero que les ha costado a los aragoneses" el Hospital Quirón el señor Azcon Quirón podría haber hecho el centro de salud de Rosales del Canal que reivindican sus vecinos".

Por todo ello, Irene Montero ha advertido de las consecuencias de que Azcón gane las elecciones: "¿Quién va a decidir la política sanitaria en Aragón, el señor Azcón o la señora Ayuso?" A ambos los ha calificado nuevamente como "comerciales de Quirón" y para ello ha recordado cómo Azcón, cuando era alcalde de la capital aragonesa en el año 2020, "en medio de la peor emergencia sanitaria que hemos pasado en los últimos tiempos, estaba poniendo todas las facilidades para que el dinero de los zaragozanos y las zaragozanas terminase en manos del grupo Quirón".

A esa estrategia, ha criticado, "la llaman colaboración público-privada, pero se resume en que los aragoneses pagan y quien se lo lleva crudo es Quirón". Y deriva, según ha advertido, en las prácticas denunciadas en el caso Rivera Salud de Madrid: "Termina con reutilización de materiales de un solo uso, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, con CEOs que están pidiendo aumentar artificialmente las listas de espera para aumentar la cuenta de beneficios de las empresas o con biberones mal esterilizados porque se externaliza su esterilización a empresas privadas", ha enumerado.

La comparecencia pública ante los medios de comunicación de las dos representantes de Podemos ha contado con la presencia de la Policía Nacional. A la conclusión del acto, los agentes, a instancia del servicio de seguridad del centro hospitalario, han procedido a la identificación de dos jóvenes de la comitiva morada por haber pegado varias pegatinas de Podemos Aragón en el mobiliario más próximo al Hospital en las que podía leerse "Fuera Jorge Azcón, el comercial de Quirón" con una imagen del rostro del candidato del PP sujetando un saco marcado con el símbolo del euro y "Este hospital debería ser público. Con Podemos lo será".