El profesorado del IES Martina Bescós convoca una huelga de tres días ante la falta de recursos estructurales

Los profesores del IES Martina Bescós han convocado una huelga los próximos 2, 3 y 4 de diciembre. - COMITÉ DE HUELGA IES MARTINA BESCÓS

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

El profesorado del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva (Zaragoza) ha convocado una huelga para los días 2, 3 y 4 de diciembre, en protesta por la situación de precariedad estructural que, según denuncian, afecta al funcionamiento del centro desde su apertura y compromete tanto la calidad educativa como las condiciones laborales del personal docente.

El comité de huelga señala que la falta de personal administrativo, de conserjería y de limpieza ha obligado al profesorado y al Equipo Directivo a asumir tareas que no corresponden a su labor docente.

Esta sobrecarga, afirman, ha reducido la atención educativa al alumnado y ha forzado a dedicar tiempo lectivo y de preparación a gestiones logísticas y administrativas que deberían estar cubiertas por personal específico.

A ello se suma, advierten, la necesidad de destinar parte del presupuesto de funcionamiento del instituto a cubrir gastos de personal cuya financiación corresponde a la Administración educativa. Esta situación, explican, limita gravemente los recursos destinados a actividades pedagógicas, mejoras de instalaciones y atención educativa directa, afectando al desarrollo normal de la vida escolar.

El comité subraya también el deterioro de las condiciones higiénicas del centro, consecuencia de una dotación insuficiente de personal de limpieza y de la falta de cobertura de ausencias. Consideran que esta situación compromete el derecho del alumnado a recibir educación en un entorno seguro y saludable, y el derecho del profesorado a desempeñar su trabajo en condiciones dignas. Otro de los elementos desencadenantes de la convocatoria es la falta de reconocimiento institucional hacia el Equipo Directivo, que --según la comunidad educativa-- ha sostenido el funcionamiento del instituto en un contexto de carencias persistentes.

El profesorado reclama un gesto de desagravio por parte de la Administración y un compromiso explícito de apoyo real y estable. Los docentes insisten en que las medidas adoptadas hasta ahora por la Administración han sido temporales o insuficientes, sin abordar la raíz de los problemas.

Por ello, exigen soluciones estructurales que permitan garantizar un servicio educativo de calidad y evitar que las deficiencias acumuladas sigan afectando al día a día del centro. El comité de huelga afirma que esta movilización es "un último recurso" tras años de peticiones formales, reuniones e informes remitidos sin que se haya logrado una respuesta efectiva.

Con la huelga, esperan "abrir un diálogo real" y obtener compromisos concretos que permitan al IES Martina Bescós prestar el servicio educaOvo que su alumnado merece.